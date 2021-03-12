Персиковый торт суфле. Вкусный десерт без выпечки. Всегда готовлю его на день рождения своей мамы

Персиковый торт суфле — красивый, ароматный, нежный десерт готовится быстро и просто. Для торта нужны сливки, выбирайте жирные, чтобы десерт получился именно таким, как нужно. А персики можно заменить ананасами или любыми другими фруктами.

Персиковый торт суфле: ингредиенты

120 (сто двадцать) гр — галетного печенья 200 (двести) мл — жирных сливок 80 (восемьдесят) гр — сливочного масла 250 (двести пятьдесят) гр — греческого йогурта или жирной сметаны 60 (шестьдесят) гр — сгущенного молока 25 (двадцать пять) гр — сахарной пудры 12 (двенадцать) гр — листового желатина 600 (шестьсот) гр — персиков 150 (сто пятьдесят) мл — жирных сливок на декор и 25 гр сахарной пудры

Рецепт приготовления: