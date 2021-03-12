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Персиковый торт суфле. Вкусный десерт без выпечки. Всегда готовлю его на день рождения своей мамы

Персиковый торт суфле — красивый, ароматный, нежный десерт готовится быстро и просто. Для торта нужны сливки, выбирайте жирные, чтобы десерт получился именно таким, как нужно. А персики  можно заменить ананасами или любыми другими фруктами.

Персиковый торт суфле

Персиковый торт суфле: ингредиенты

  1. 120 (сто двадцать) гр — галетного печенья
  2. 200 (двести) мл — жирных сливок
  3. 80 (восемьдесят) гр — сливочного масла
  4. 250 (двести пятьдесят) гр — греческого йогурта или жирной сметаны
  5. 60 (шестьдесят) гр — сгущенного молока
  6. 25 (двадцать пять) гр — сахарной пудры
  7. 12 (двенадцать) гр — листового желатина
  8. 600 (шестьсот) гр — персиков
  9. 150 (сто пятьдесят) мл — жирных сливок на декор и 25 гр сахарной пудры

Рецепт приготовления:

  • Измельчите печенье в крошку удобным для вас способом и смешайте с растопленным сливочным маслом. Массу выложите в форму, застеленную пергаментом и уплотните ее. Отправляем форму в холодильник
  • Персики очистите от кожуры и нарежьте кусочками, большую часть перебейте погружным блендером в пюре
  • Желатин залейте водой и оставьте до набухания
  • Взбейте сливки до пышности, потом всыпьте пудру и добавьте сметану или йогурт, взбивайте массу до однородности
  • Растопите желатин и смешайте с взбитой массой
  • Добавьте персики кусочками, перемешайте и выложите массу в форму на застывшую основу из печенья.
    Накройте пленкой десерт и отправьте в холодильник застывать. Взбиваем сливки с пудрой до густой массы и перекладываем ее в кондитерский пакет с насадкой. Выдавите розочки по торту, выложите кусочки персиков и подавайте к столу. Персиковый торт суфле готов!

 

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