Персиковый торт суфле. Вкусный десерт без выпечки. Всегда готовлю его на день рождения своей мамы

Персиковый торт суфле — красивый, ароматный, нежный десерт готовится быстро и просто. Для торта нужны сливки, выбирайте жирные, чтобы десерт получился именно таким, как нужно. А персики можно заменить ананасами или любыми другими фруктами.
Персиковый торт суфле: ингредиенты
- 120 (сто двадцать) гр — галетного печенья
- 200 (двести) мл — жирных сливок
- 80 (восемьдесят) гр — сливочного масла
- 250 (двести пятьдесят) гр — греческого йогурта или жирной сметаны
- 60 (шестьдесят) гр — сгущенного молока
- 25 (двадцать пять) гр — сахарной пудры
- 12 (двенадцать) гр — листового желатина
- 600 (шестьсот) гр — персиков
- 150 (сто пятьдесят) мл — жирных сливок на декор и 25 гр сахарной пудры
Рецепт приготовления:
- Измельчите печенье в крошку удобным для вас способом и смешайте с растопленным сливочным маслом. Массу выложите в форму, застеленную пергаментом и уплотните ее. Отправляем форму в холодильник
- Персики очистите от кожуры и нарежьте кусочками, большую часть перебейте погружным блендером в пюре
- Желатин залейте водой и оставьте до набухания
- Взбейте сливки до пышности, потом всыпьте пудру и добавьте сметану или йогурт, взбивайте массу до однородности
- Растопите желатин и смешайте с взбитой массой
- Добавьте персики кусочками, перемешайте и выложите массу в форму на застывшую основу из печенья. Накройте пленкой десерт и отправьте в холодильник застывать. Взбиваем сливки с пудрой до густой массы и перекладываем ее в кондитерский пакет с насадкой. Выдавите розочки по торту, выложите кусочки персиков и подавайте к столу. Персиковый торт суфле готов!
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