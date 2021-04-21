Запеканка из вермишели. Блюдо родом из детства

Запеканка из вермишели понравится Вашим деткам. Приготовьте такую запеканку на завтрак к утреннему чаю и Ваши дети будут сытыми и довольными.

Запеканка из вермишели: ингредиенты

Молоко — 180 г. (сто восемьдесят грамм) Вермишель — 200 г. (двести грамм) Масло сливочное — 20 г. (двадцать грамм) Сахар — 0,5 ч. л (половина чайной ложки) Сухари панировочные — 1 ст. л (одна столовая ложка) Соль — две щепотки Куриные яйца — 2 шт. (две штуки)

Рецепт приготовления:

В миску вбейте яйца, добавьте нужное количество сахара и немного соли. Запеканка должна получиться немного сладкой, это нравится деткам.

Вилкой взболтайте яичную массу, для того, чтобы соль с сахаром полностью растворились.

Затем влейте молоко и чуть взболтайте. Получится омлетная масса.

Вермишель всыпьте в чуть подсоленную воду и варите 5-6 минут, почти до готовности, в духовке вермишель полностью приготовится. Слейте .

Немного остывшую вермишель всыпьте в яичную массу и размешайте (по желанию можете добавить изюм).

Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и посыпьте сухарями.

Выложите туда вермишель, разровняйте и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

Когда на вермишели образуется румяная корочка, выньте её из духовки.

Немного остывшую запеканку можете подавать к столу.

Запеканка из вермишели простое и сытное блюдо.

Готовьте на здоровье!