Запеканка из вермишели. Блюдо родом из детства

Запеканка из вермишели понравится Вашим деткам. Приготовьте такую запеканку на завтрак к утреннему чаю и Ваши дети будут сытыми и довольными.
Запеканка из вермишели: ингредиенты
- Молоко — 180 г. (сто восемьдесят грамм)
- Вермишель — 200 г. (двести грамм)
- Масло сливочное — 20 г. (двадцать грамм)
- Сахар — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Сухари панировочные — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Соль — две щепотки
- Куриные яйца — 2 шт. (две штуки)
Рецепт приготовления:
- В миску вбейте яйца, добавьте нужное количество сахара и немного соли. Запеканка должна получиться немного сладкой, это нравится деткам.
- Вилкой взболтайте яичную массу, для того, чтобы соль с сахаром полностью растворились.
- Затем влейте молоко и чуть взболтайте. Получится омлетная масса.
- Вермишель всыпьте в чуть подсоленную воду и варите 5-6 минут, почти до готовности, в духовке вермишель полностью приготовится. Слейте .
- Немного остывшую вермишель всыпьте в яичную массу и размешайте (по желанию можете добавить изюм).
- Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и посыпьте сухарями.
- Выложите туда вермишель, разровняйте и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
- Когда на вермишели образуется румяная корочка, выньте её из духовки.
- Немного остывшую запеканку можете подавать к столу.
Запеканка из вермишели простое и сытное блюдо.
Готовьте на здоровье!
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