Готовлю мягкие лепешки с кабачками. На завтрак и для перекуса: жарю как блины на сковороде

Лепешки получаются мягкими, с интересным вкусом, ярким ароматом. Кабачки помогают блинам долгое время оставаться свежими и мягкими.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-кабачки, 500 г;

-яйца, 2 шт;

-сыр, 120 г;

-лук зеленый и зелень, соль, перец, специи;

-чеснок, 2 зубчика;

-сметана жирная, 3 ст.л;

-мука, 4 ст.л.

Процесс приготовления

Кабачки трем на крупной терке и немного присаливаем, перемешиваем, оставляем на 20 минут.

Кабачковую массу отжимаем от сока и смешиваем с яйцами, тертым сыром, специями, рубленой зеленью, чесноком и мукой.

Совет: вместо твердого сыра прекрасно подходит плавленый или творог.

Добавляем сметану или натуральный йогурт и перемешиваем.

Из этого количества теста получается 4 больших лепешки, которые я выпекаю на небольшом огне, смазав сковороду растительным маслом. Пеку под крышкой.