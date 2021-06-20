Пять самых важных правил для жареной капусты, о которых вы могли не знать

Что может быть вкуснее жареной капусты? Или тушеной. Только жареная или тушеная капуста с копченостями. И томатной пастой. И сверху свежемолотого черного перца обильно. Или сметанки. Мммммм… Объедение же!

Но вот незадача. Не все умеют жарить капусту. Даже в местных кафе найти ее, вкусно приготовленную, – проблема. На это есть объективная причина – относительно долгое время приготовления. Вряд ли вы будете ждать свой заказ минут сорок или час. Именно столько времени уходит, чтобы приготовить самую вкусную, а главное – правильную капусту.

Для этого нужно соблюсти всего пять главных правил, о которых рассказано ниже.

Правило №1. Тонкая шинковка.

Да-да. Капуста, порезанная толстыми кусками, будет готовиться еще дольше. Поэтому шинковать капусту лучше тончайшими отрезками. Настолько тонкими, насколько позволяют ваш нож и сноровка. За счет того, что даже полкилограмма капусты порезаны очень тонко, в объеме такая капуста не поместится даже на 27-30-сантиметровую сковороду. Поэтому подготавливать к жарке ее будем постепенно.

Правило №2. Средний огонь, и не всю капусту на сковороду сразу.

Капуста не будет жариться сразу. Правда, если сделаете сильный огонь, то она начнет пригорать, а внутри будет сырой.

Поэтому огонь средний. Закладывайте капусту тонким слоем на всю поверхность. Она понемногу начнет размягчаться. Как только размякла и потеряла в объеме, сдвигайте капусту на край сковороды или переложите на время в другую посуду. И выкладывайте следующий слой.

Когда вся капуста относительно размякла, возвращайте всю ее в сковороду.

Правило №3. Не торопиться.

Обжаривание капусты делится на несколько этапов. Сначала она прогревается. Потом отдает соки. Потом эти соки испаряются. Только после этого начинается само обжаривание. Не раньше. Перед обжариванием капусту нужно почаще помешивать, чтобы она прогревалась, отдавала влагу и испаряла ее равномерно. Это долгий процесс. На полкило капусты примерно полчаса плюс-минус.

Правило №4. Реже помешивать.

Как только влага испарилась и капуста начала жариться, самое время добавлять что хотите – томатную пасту, копчености, сосиски, колбасу. Солится капуста только сейчас. Если солить раньше, есть риск, что пересолите, капуста будет казаться недосоленной. А когда она потеряет в объеме, окажется, что вода ушла, капусты стало мало, соль никуда не делась, и ее стало слишком много.

Распределяйте капусту равномерно, немного ждите. Нужно, чтобы в месте соприкосновения со сковородой она «схватилась». На это требуется секунд 20-30. Время прошло – перемешивайте. И так до тех пор, пока сахара в капусте не начнут карамелизоваться, и она не приобретет золотистый или коричневатый оттенок.

Теперь можно влить немного воды, чтобы все вкусы смешались, выпарить ее и снимать с огня. Свежая зелень добавляется в самом конце, когда капуста уже перестала жариться.

Правило №5. Есть с удовольствием.

Это одно из главных правил Вкус жареной капусты ни с чем не спутать. Она чертовски хороша! Поэтому есть, безусловно, нужно с большим удовольствием. И вы его совершенно точно получите, если пожарите капусту правильно. Непременно приготовьте!