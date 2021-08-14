Капустно-кабачковые котлеты: от мясных не отличишь. Сытный обед или ужин.

Овощные котлеты часто не отличишь от мясных. Особенно в том случае, если вы воспользуетесь моим рецептом. Здесь все просто и быстро делается, а получается аппетитный и сытный обед или ужин.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 1 шт;

кабачки или цукини, 1 шт;

яйцо, 1 шт;

батон, 4 ломтика;

сухари панировочные;

соль, перец, специи, зелень, растительное масло.

Процесс приготовления

Кабачок берите крупный, капусту – с сочными листьями.

Капусту мелко и тонко шинкуем, тушим на растительном масле до готовности. Солим и перчим по вкусу.

Кабачок очищаем от кожуры и трем на крупной терке.

Добавляем кабачок в капусту и перемешиваем.

Лук режем кусочками и добавляем в капусту.

Чеснок берите по вкусу и измельчайте, добавляйте в капусту.

Овощи отодвигаем на сковороде, чтобы появилось место, где будет собираться сок.

В этот сок кладем ломтики батона – они отлично размокнут.

Размягченный батон можно измельчить блендером и смешиваем с остывшей капустой.

Добавляем яйца, перец и специи по вкусу, хорошо вымешиваем.

Совет: если масса получается жидкой, можно добавить муку или манную крупу.

Формируем котлеты и обваливаем в панировочных сухарях.

Чтобы было легче формировать, смачивайте руки растительным маслом.

Обжариваем на растительном масле с двух сторон.