Капустно-кабачковые котлеты: от мясных не отличишь. Сытный обед или ужин.

Овощные котлеты часто не отличишь от мясных. Особенно в том случае, если вы воспользуетесь моим рецептом. Здесь все просто и быстро делается, а получается аппетитный и сытный обед или ужин.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
капуста, 1 шт;
кабачки или цукини, 1 шт;
яйцо, 1 шт;
батон, 4 ломтика;
сухари панировочные;
соль, перец, специи, зелень, растительное масло.
Процесс приготовления
Кабачок берите крупный, капусту – с сочными листьями.
Капусту мелко и тонко шинкуем, тушим на растительном масле до готовности. Солим и перчим по вкусу.
Кабачок очищаем от кожуры и трем на крупной терке.
Добавляем кабачок в капусту и перемешиваем.
Лук режем кусочками и добавляем в капусту.
Чеснок берите по вкусу и измельчайте, добавляйте в капусту.
Овощи отодвигаем на сковороде, чтобы появилось место, где будет собираться сок.
В этот сок кладем ломтики батона – они отлично размокнут.
Размягченный батон можно измельчить блендером и смешиваем с остывшей капустой.
Добавляем яйца, перец и специи по вкусу, хорошо вымешиваем.
Совет: если масса получается жидкой, можно добавить муку или манную крупу.
Формируем котлеты и обваливаем в панировочных сухарях.
Чтобы было легче формировать, смачивайте руки растительным маслом.
Обжариваем на растительном масле с двух сторон.
Подаю эту вкусноту с картофельным пюре, отварным рисом, можно еще сделать разные соусы. В качестве ароматной добавки можно добавлять грибы.
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