Пышные оладьи как пух без дрожжей. Рецепт на миллион со 100 % результатом

Оладьи получаются воздушными, пышными, мягкими и очень вкусными. Подаем с любимым вареньем, сметаной, медом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, 500 мл;

яйцо, 1 шт;

мука, около 430 г;

сахар, 1 ст.л;

соль, 0.5 ч.л;

сода, 0.5 ч.л;

ванилин по вкусу.

Процесс приготовления

В теплый кефир добавляем яйцо, соль, сахар и соду. По желанию, всыпаем ванилин.

Перемешиваем массу вилкой.

Муку просеиваем и частями вводим в массу.

Тесто должно получиться густым.

Разогреваем много растительного масла и столовой ложкой выкладываем тесто.

Обжариваем на небольшом огне с двух сторон до румяности.

Жарим под крышкой, чтобы оладьи хорошо пропеклись.

Подаем оладьи с вареньем, джемом, сметаной, ягодными соусами.