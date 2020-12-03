Пышные оладьи как пух без дрожжей. Рецепт на миллион со 100 % результатом

Оладьи получаются воздушными, пышными, мягкими и очень вкусными. Подаем с любимым вареньем, сметаной, медом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир, 500 мл;
- яйцо, 1 шт;
- мука, около 430 г;
- сахар, 1 ст.л;
- соль, 0.5 ч.л;
- сода, 0.5 ч.л;
- ванилин по вкусу.
Процесс приготовления
В теплый кефир добавляем яйцо, соль, сахар и соду. По желанию, всыпаем ванилин.
Перемешиваем массу вилкой.
Муку просеиваем и частями вводим в массу.
Тесто должно получиться густым.
Разогреваем много растительного масла и столовой ложкой выкладываем тесто.
Обжариваем на небольшом огне с двух сторон до румяности.
Жарим под крышкой, чтобы оладьи хорошо пропеклись.
Подаем оладьи с вареньем, джемом, сметаной, ягодными соусами.
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