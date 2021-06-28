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Солянка из капусты на зиму. Вкусная и сытная закуска на зиму

Солянка из капусты на зиму  — классическое блюдо, которое очень легко готовиться и имеет отменный вкус.

Солянка из капусты на зиму: ингредиенты

Солянка из капусты на зиму

  1. Белокочанная капуста — 5 кг. (пять килограмм)
  2. Морковь — 1 кг. (один килограмм)
  3. Лук репчатый — 700 гр. (семьсот грамм)
  4. Сладкий перец — 1 кг. (один килограмм)
  5. Подсолнечное масло — 1кр. (одна кружка)
  6. Помидор — 500 гр. (пятьсот грамм)
  7. Сахарный песок — 100 гр. (сто грамм)
  8. Соль — 5 ст. л — 5 ст. л (пять столовых ложек)

Способ приготовления:

  • Промойте и очистите все овощи. Нашинкуйте капусту, лук нарежьте полукольцами, остальные ингредиенты — кубиками.
  • Всю нарезку поместите в большую кастрюлю, залейте туда масло, всыпьте сахар с солью и кипятите около 20 минут.
  • Поместите готовое блюдо в  обработанные банки и закатайте крышками. Оставьте до полного остывания и уберите в прохладное место.

Солянка из капусты на зиму — невероятно вкусно и сытно.

Солянка из капусты на зиму. Вкусная и сытная закуска на зиму 4

Приятного аппетита!

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