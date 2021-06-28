Солянка из капусты на зиму. Вкусная и сытная закуска на зиму

Солянка из капусты на зиму — классическое блюдо, которое очень легко готовиться и имеет отменный вкус.
Солянка из капусты на зиму: ингредиенты
- Белокочанная капуста — 5 кг. (пять килограмм)
- Морковь — 1 кг. (один килограмм)
- Лук репчатый — 700 гр. (семьсот грамм)
- Сладкий перец — 1 кг. (один килограмм)
- Подсолнечное масло — 1кр. (одна кружка)
- Помидор — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Сахарный песок — 100 гр. (сто грамм)
- Соль — 5 ст. л — 5 ст. л (пять столовых ложек)
Способ приготовления:
- Промойте и очистите все овощи. Нашинкуйте капусту, лук нарежьте полукольцами, остальные ингредиенты — кубиками.
- Всю нарезку поместите в большую кастрюлю, залейте туда масло, всыпьте сахар с солью и кипятите около 20 минут.
- Поместите готовое блюдо в обработанные банки и закатайте крышками. Оставьте до полного остывания и уберите в прохладное место.
Солянка из капусты на зиму — невероятно вкусно и сытно.
Приятного аппетита!
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