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Запеканка с кабачками и сыром. Готовлю почти каждый день и всё равно просят добавки

Запеканка с кабачками и сыром Вы можете сделать с ветчиной или колбасой, или добавить отварное масло.

Запеканка с кабачками и сыром: ингредиенты

Запеканка с кабачками и сыром

  1. Сметана — 100 гр. (сто грамм)
  2. Кабачки — 400 гр. (четыреста грамм)
  3. Сыр — 100 гр. (сто грамм)
  4. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  5. Мука — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  6. Зелень
  7. Соль, перец — по вкусу
  8. Гашеная уксусом сода — 1/2 ч.л (половина чайной ложки)

Пошаговое приготовление:

  • Натрите кабачок на тёрке и отожмите жидкость.
  • Натрите сыр на тёрке и мелко нарубите зелень.
  • Насыпьте в сметану соду, перемешайте и оставьте на 5 минут, после поперчите, посолите, добавьте яйцо. Перемешайте венчиком, всыпьте муку и вымешайте.
  • В массу добавьте тёртый сыр, зелень и кабачок, смешайте всё хорошо до однородности.
  • Смажьте маслом форму для выпекания и вылейте тесто.
  • Выпекайте 40-50 минут при температуре 180 градусов.

Запеканка с кабачками и сыром очень вкусная и ароматная.

Запеканка с кабачками и сыром. Готовлю почти каждый день и всё равно просят добавки 2

Готовьте на здоровье!

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