Запеканка с кабачками и сыром. Готовлю почти каждый день и всё равно просят добавки

Запеканка с кабачками и сыром Вы можете сделать с ветчиной или колбасой, или добавить отварное масло.
Запеканка с кабачками и сыром: ингредиенты
- Сметана — 100 гр. (сто грамм)
- Кабачки — 400 гр. (четыреста грамм)
- Сыр — 100 гр. (сто грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Мука — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Зелень
- Соль, перец — по вкусу
- Гашеная уксусом сода — 1/2 ч.л (половина чайной ложки)
Пошаговое приготовление:
- Натрите кабачок на тёрке и отожмите жидкость.
- Натрите сыр на тёрке и мелко нарубите зелень.
- Насыпьте в сметану соду, перемешайте и оставьте на 5 минут, после поперчите, посолите, добавьте яйцо. Перемешайте венчиком, всыпьте муку и вымешайте.
- В массу добавьте тёртый сыр, зелень и кабачок, смешайте всё хорошо до однородности.
- Смажьте маслом форму для выпекания и вылейте тесто.
- Выпекайте 40-50 минут при температуре 180 градусов.
Запеканка с кабачками и сыром очень вкусная и ароматная.
Готовьте на здоровье!
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