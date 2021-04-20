Медовые палочки. Готовлю в пост, чтобы насытить ораву голодных внуков

Медовые палочки отличный рецепт полезного десерта к чаю.
Медовые палочки: ингредиенты
- Сахар – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Мука – 300 г. (триста грамм)
- Тёплая питьевая вода – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Мёд – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Разрыхлитель – 2 ч. л. (две чайных ложки)
- Растительное масло – 100 мл. (сто миллилитров)
- Сода – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Рецепт приготовления:
Для глазури:
- Какао – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
- Чёрный шоколад – 75 г. (семьдесят пять грамм)
- Сахар – 100 г. (сто грамм)
- Вода – 200 мл. (двести миллилитров)
- Растительное масло – 40 мл. (сорок миллилитров)
Тесто:
- Сначала приготовьте бисквит. Вместе смешайте мёд, тёплую воду, сахар и растительное масло. Потом добавьте разрыхлитель, соль, соду и постепенно всыпьте муку. Хорошо перемешайте, чтобы тесто получилось однородной консистенции.
- Выложите готовое тесто на противень или в форму. Можете накрыть пергаментом, чтобы бисквит не пригорел.
- Отправьте его в разогретую до 180 градусов духовку до готовности.
- Приготовьте глазурь:
- смешайте вместе воду, сахар, какао и растительное масло. Ставьте всё на огонь и подождите, пока закипит. Снимите глазурь с плиты и добавьте шоколад (растворённый). Дайте глазури остыть.
- Разрежьте готовый бисквит продольными частями и обмакните в шоколадку.
Медовые палочки просто пальчики оближешь.
Пеките на здоровье!
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