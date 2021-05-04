Наполеон с безе и чёрной смородиной. Улучшенный вкус традиционного десерта

Наполеон с безе и чёрной смородиной получается необыкновенно вкусным, потому что в нём много ягод.

Наполеон с безе и чёрной смородиной: ингредиенты

Маргарин — 250 гр. (двести пятьдесят грамм) Мука пшеничная — 2,5 ст. (два с половиной стакана) Желтки яичные — 2 шт. (две штуки) Белки яичные — 2 шт. (две штуки) Сода — 0,5 ч. л (половина чайной ложки) Молоко -100 мл. (сто миллилитров) Масло сливочное — 100 гр. (сто грамм) Смородина — 150 гр. (сто пятьдесят грамм) Уксус — 0,5 ст. л (половина столовой ложки) Сахар — 2 ст. (два стакана)

Рецепт приготовления:

Маргарин нарежьте кусочками, всыпьте муку, отсыпав от неё 1 ст. ложку. Всё разомните в крошку. Затем добавьте погашенную соду и смешайте.

В тесто добавьте 2 ст. л сахара и 2 желтка, тщательно перемешайте. Тесто распределите по присыпанному мукой противню. Высота коржа должна быть примерно 0,5 см.

Выпекайте корж в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

Белки взбейте при помощи миксера, добавьте стакан сахара и взбивайте до получения густой массы.

Взбитой массой смажьте корж и отправьте в духовку ещё на 15 минут при температуре 200 градусов. После того, как безе поднимется, станет румяным и ломким, быстро достаньте его из духовки. Ещё тёплый корж разрежьте на три части.

Ещё тёплый корж разрежьте на три части. Приготовьте крем: молоко смешайте с сахаром, массу подогрейте в сотейнике на медленном огне, пока сахар полностью не растворится. Разбавьте в 50 мл. молока 1 ст. л муки и перелейте в сладкий сироп в сотейнике. Варите до загустения.

Массу снимите с огня, остудите, добавьте мягкое сливочное масло и взбивайте до образования однородной массы.

Смородину перетрите с 2 ст. л сахара.

Теперь можете собрать торт, чередуя слои: Корж с безе, заварной крем, корж, крем, перетёртая с сахаром смородина, корж, крем.

Наполеон с безе и чёрной смородиной готов!

Пеките на здоровье!