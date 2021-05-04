Наполеон с безе и чёрной смородиной. Улучшенный вкус традиционного десерта

Наполеон с безе и чёрной смородиной получается необыкновенно вкусным, потому что в нём много ягод.
Наполеон с безе и чёрной смородиной: ингредиенты
- Маргарин — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Мука пшеничная — 2,5 ст. (два с половиной стакана)
- Желтки яичные — 2 шт. (две штуки)
- Белки яичные — 2 шт. (две штуки)
- Сода — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Молоко -100 мл. (сто миллилитров)
- Масло сливочное — 100 гр. (сто грамм)
- Смородина — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Уксус — 0,5 ст. л (половина столовой ложки)
- Сахар — 2 ст. (два стакана)
Рецепт приготовления:
- Маргарин нарежьте кусочками, всыпьте муку, отсыпав от неё 1 ст. ложку. Всё разомните в крошку. Затем добавьте погашенную соду и смешайте.
- В тесто добавьте 2 ст. л сахара и 2 желтка, тщательно перемешайте. Тесто распределите по присыпанному мукой противню. Высота коржа должна быть примерно 0,5 см.
- Выпекайте корж в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
- Белки взбейте при помощи миксера, добавьте стакан сахара и взбивайте до получения густой массы.
- Взбитой массой смажьте корж и отправьте в духовку ещё на 15 минут при температуре 200 градусов. После того, как безе поднимется, станет румяным и ломким, быстро достаньте его из духовки. Ещё тёплый корж разрежьте на три части.
- Приготовьте крем: молоко смешайте с сахаром, массу подогрейте в сотейнике на медленном огне, пока сахар полностью не растворится. Разбавьте в 50 мл. молока 1 ст. л муки и перелейте в сладкий сироп в сотейнике. Варите до загустения.
- Массу снимите с огня, остудите, добавьте мягкое сливочное масло и взбивайте до образования однородной массы.
- Смородину перетрите с 2 ст. л сахара.
- Теперь можете собрать торт, чередуя слои: Корж с безе, заварной крем, корж, крем, перетёртая с сахаром смородина, корж, крем.
Наполеон с безе и чёрной смородиной готов!
Пеките на здоровье!
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