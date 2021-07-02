Кабачки » По — украински». Вкуснятина, не передать словами

Закуска, действительно вкусная и я ее так же как из баклажанов, делаю каждый год довольно много.

Как правило, до следующей зимы ничего не остаётся.

Очень приятно на душе, когда твои старания оправдываются.

Для приготовления 10 пол литровых баночек закуски из кабачков нам понадобится:

10 кг кабачков

500 — 600 гр растительного масла для обжаривания кабачков

250 — 300 гр — для добавления в банки(растительного масла)

1 головка чеснока

Зелень

50 — 60 г соли

300 гр 6 % раствора уксусной кислоты(к двум частям 9 % уксуса добавить 1 часть воды)

Как приготовить:

Шаг 1

Свежие молодые, некрупные кабачки моем щеткой в холодной воде, отрезаем плодоножки.

Нарезаем кружочками не более 2,5 см.

Молодые кабачки нарезаем кружочками

Обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.

Обжариваем до золотистого цвета

Выкладываем в тарелку в один слой для охлаждения.

Шаг 2

Укроп и петрушку моем под водой.

Даём стечь и нарезаем.

Чеснок очищаем, мелко нарезаем и растираем на доске.

Шаг 3

На дно чистой банки наливаем уксус и растительное масло.

Насыпаем соль, добавляем чеснок и зелень.

Далее плотно укладываем обжаренные кабачки. Между слоями присылаем чесноком и петрушкой.

Добавляем между слоями зелень и чеснок

Банки наполняем кабачками полностью. Все пусто место в банках заполняем растительным маслом.

Заполняем свободное место растительным маслом.

Шаг 4

На дно кастрюли застилаем полотенце.

Нагреваем в ней воду до 60 °для стерилизации.

Банки накрываем прокипяченными лакированными крышками и отправляем в кастрюлю с водой.

При 100° стерилизуем 0,5 банки — 10 минут. Если закручивать будете в литровые, то 15 минут.

Шаг 5

Банки закрываем ключом, переворачиваем.

Банки переворачиваем

Накрываем и даём время остыть.

Храним в прохладном месте.