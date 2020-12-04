Как сделать домашний сыр. Вкусно, полезно, быстро, интересно.

Сыр — один из самых древних молочных продуктов. Сегодня мыузнаем как сделать домашний сыр. Сыр очень полезен, так как в его состав входит большое количество белков и минералов. Сыр также богат витаминами C, D, A, разновидностями витамина B.

Представляете, изготовление сыра в «домашних условиях» датируется 8000 до нашей эры! Такой сыр несёт в себе все положительные качества этого продукта, исключая из состава добавленные в фабричном производстве консерванты, эмульганты и красители. А самое главное — само приготовление — приятный, интересный и играючи лёгкий процесс.

Как сделать домашний сыр: Ингредиенты

Полкилограмма жирного (≥9%) зернового творога

Пол-литра жирного молока (постарайтесь взять молоко с наибольшей возможной жирностью)

Пятьдесят грамм сливочного масла

Неполная чайная ложка соды

Яйцо

Соль — по Вашему усмотрению

Метод изготовления нашего домашнего сыра

Налить молоко в кастрюлю с неподгорающим покрытием. Смешать с творогом, используя деревянную ложку. Затем вскипятить. Снизить огонь и продолжать кипение чуть меньше четверти часа. Надо предостерегаться подгорания и прилипания ко дну кастрюли. Именно поэтому выбор кастрюли предельно важен.

Дать чуть-чуть остыть, а после процедить с помощью мелкого сита или самодельного сита из пяти слоёв марли. Дать время для стока фильтрата (сыворотку не стоит выливать, она может пригодиться на последнем этапе).

Дать время для стока фильтрата (сыворотку не стоит выливать, она может пригодиться на последнем этапе). В то время, как стекает сыворотка можно заняться второй частью рецепта, а именно растопить сливочное масло на водяной бане. Добавить пол-ложки соды и яйцо. После перемешивания можно добавлять процеженную творожную массу.

Поставить на тихий огонь и подогревать приблизительно пять минут. В случае прилипания к дну или стенкам долейте в массу немного сыворотки. Готовность можно проверить ориентируясь по цвету: сыр должен быть кремово-жёлтым.

Покрыть форму для сыра марлей. Влить сырную массу и дать «помёрзнуть» в холодильнике до полного застывания.

Вот и наш чудо-сыр, который будет полезен как для взрослых, так и для малышей. Такой сыр можно смаковать отдельными тонкими ломтиками, либо с хлебушком.

Сыр можно также использовать в салаты, натереть в пиццу, приготовить начинку для пирога.

Как сделать домашний сыр: Видео

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