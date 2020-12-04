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Как сделать домашний сыр. Вкусно, полезно, быстро, интересно.

Сыр — один из самых древних молочных продуктов. Сегодня мыузнаем как сделать домашний сыр. Сыр очень полезен, так как в его состав входит большое количество белков и минералов. Сыр также богат витаминами C, D, A, разновидностями витамина B.

Представляете, изготовление сыра в «домашних условиях» датируется 8000 до нашей эры! Такой сыр несёт в себе все положительные качества этого продукта, исключая из состава добавленные в фабричном производстве консерванты, эмульганты и красители. А самое главное — само приготовление — приятный, интересный и играючи лёгкий процесс.

Как сделать домашний сыр: Ингредиенты

  • Полкилограмма жирного (≥9%) зернового творога
  • Пол-литра жирного молока (постарайтесь взять молоко с наибольшей возможной жирностью)
  • Пятьдесят грамм сливочного масла
  • Неполная чайная ложка соды
  • Яйцо
  • Соль — по Вашему усмотрению

Как сделать домашний сыр. Вкусно, полезно, быстро, интересно.

Метод изготовления нашего домашнего сыра

  • Налить молоко в кастрюлю с неподгорающим покрытием. Смешать с творогом, используя деревянную ложку. Затем вскипятить. Снизить огонь и продолжать кипение чуть меньше четверти часа. Надо предостерегаться подгорания и прилипания ко дну кастрюли. Именно поэтому выбор кастрюли предельно важен.
  • Дать чуть-чуть остыть, а после процедить с помощью мелкого сита или самодельного сита из пяти слоёв марли.
    Дать время для стока фильтрата (сыворотку не стоит выливать, она может пригодиться на последнем этапе).
  • В то время, как стекает сыворотка можно заняться второй частью рецепта, а именно растопить сливочное масло на водяной бане. Добавить пол-ложки соды и яйцо. После перемешивания можно добавлять процеженную творожную массу.
  • Поставить на тихий огонь и подогревать приблизительно пять минут. В случае прилипания к дну или стенкам долейте в массу немного сыворотки. Готовность можно проверить ориентируясь по цвету: сыр должен быть кремово-жёлтым.

Как сделать домашний сыр. Вкусно, полезно, быстро, интересно.

  • Покрыть форму для сыра марлей. Влить сырную массу и дать «помёрзнуть» в холодильнике до полного застывания.

Вот и наш чудо-сыр, который будет полезен как для взрослых, так и для малышей. Такой сыр можно смаковать отдельными тонкими ломтиками, либо с хлебушком.

Сыр можно также использовать в салаты, натереть в пиццу, приготовить начинку для пирога.

Как сделать домашний сыр: Видео

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Как сделать домашний сыр. Вкусно, полезно, быстро, интересно. - На Кухне

Сыр - один из самых древних молочных продуктов. Сегодня мыузнаем как сделать домашний сыр. Сыр очень полезен, так как в его состав входит большое количество белков и минералов. Сыр также богат витаминами C, D, A, разновидностями витамина B.

Тип: Закуска

Кухня: Русская

Количество порций: 4

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

  • Полкилограмма жирного (≥9%) зернового творога
  • Пол-литра жирного молока (постарайтесь взять молоко с наибольшей возможной жирностью)
  • Пятьдесят грамм сливочного масла
  • Неполная чайная ложка соды
  • Яйцо
  • Соль - по Вашему усмотрению

Инструкции по рецепту: Налить молоко в кастрюлю с неподгорающим покрытием. Смешать с творогом, используя деревянную ложку. Затем вскипятить. Снизить огонь и продолжать кипение чуть меньше четверти часа. Надо предостерегаться подгорания и прилипания ко дну кастрюли. Именно поэтому выбор кастрюли предельно важен. Дать чуть-чуть остыть, а после процедить с помощью мелкого сита или самодельного сита из пяти слоёв марли. Дать время для стока фильтрата (сыворотку не стоит выливать, она может пригодиться на последнем этапе). В то время, как стекает сыворотка можно заняться второй частью рецепта, а именно растопить сливочное масло на водяной бане. Добавить пол-ложки соды и яйцо. После перемешивания можно добавлять процеженную творожную массу. Поставить на тихий огонь и подогревать приблизительно пять минут. В случае прилипания к дну или стенкам долейте в массу немного сыворотки. Готовность можно проверить ориентируясь по цвету: сыр должен быть кремово-жёлтым.

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