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Колбаса Чоризо: знаменитая, пикантная, из свинины, с красным вином

Колбаса Чоризо – пикантная, вкусная, а главное – домашняя. Эта колбаса родом из Испании. Готовить долго, но оно того стоит!

Колбаса Чоризо: ингредиенты

Колбаса Чоризо

  1. Пол кило — свинины
  2. 2 (два) зубчика – чеснока
  3. 15 (пятнадцать) гр – паприки
  4. 13 (тринадцать) гр – морской соли
  5. 50 (пятьдесят) мл – красного вина
  6. 5 (пять) гр – черного молотого перца
  7. 10 (десять) гр – кишок

Колбаса Чоризо: рецепт

Колбаса Чоризо

  • Свинину берите с жиром. Промойте мясо и нарежьте средними кусочками, чтобы перемолоть через мясорубку. Положите мясо в пакет и в морозилку на 20 минут
  • Пропустите мясо через мясорубку среднюю
  • В отдельной посуде смешайте сухие ингредиенты. Перемешайте и добавьте в фарш
  • Чеснок измельчите и добавьте его к фаршу. Туда же вино
  • Фарш накройте и уберите в холодильник на 12 часов
  • Кишки подготовьте для наполнения фаршем. Формируем колбаски. Промойте оболочку и замочите в теплой воде. Затем вновь промойте
  • Натяните оболочку на спец. насадку для изготовления колбас и наполните фаршем. Крутите колбаски
  • Подвесьте их, они должны проветриваться со всех сторон в сухом проветриваемом помещении. Температура не должна превышать 15 градусов. Потом уберите ее на месяц в холодильник. Она усохнет, станет красной

Колбаса Чоризо готова!

Колбаса Чоризо

Наслаждайтесь ее пикантным и неповторимым вкусом. На здоровье.

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