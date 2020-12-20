Колбаса Чоризо: знаменитая, пикантная, из свинины, с красным вином

Колбаса Чоризо – пикантная, вкусная, а главное – домашняя. Эта колбаса родом из Испании. Готовить долго, но оно того стоит!
Колбаса Чоризо: ингредиенты
- Пол кило — свинины
- 2 (два) зубчика – чеснока
- 15 (пятнадцать) гр – паприки
- 13 (тринадцать) гр – морской соли
- 50 (пятьдесят) мл – красного вина
- 5 (пять) гр – черного молотого перца
- 10 (десять) гр – кишок
Колбаса Чоризо: рецепт
- Свинину берите с жиром. Промойте мясо и нарежьте средними кусочками, чтобы перемолоть через мясорубку. Положите мясо в пакет и в морозилку на 20 минут
- Пропустите мясо через мясорубку среднюю
- В отдельной посуде смешайте сухие ингредиенты. Перемешайте и добавьте в фарш
- Чеснок измельчите и добавьте его к фаршу. Туда же вино
- Фарш накройте и уберите в холодильник на 12 часов
- Кишки подготовьте для наполнения фаршем. Формируем колбаски. Промойте оболочку и замочите в теплой воде. Затем вновь промойте
- Натяните оболочку на спец. насадку для изготовления колбас и наполните фаршем. Крутите колбаски
- Подвесьте их, они должны проветриваться со всех сторон в сухом проветриваемом помещении. Температура не должна превышать 15 градусов. Потом уберите ее на месяц в холодильник. Она усохнет, станет красной
Колбаса Чоризо готова!
Наслаждайтесь ее пикантным и неповторимым вкусом. На здоровье.
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