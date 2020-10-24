Готовим роскошную курицу на ужин. Все домашние начнут просить только ее

Курица, запеченная по этому рецепту, получается мягкой, нежной и очень сочной. Если вы берете целую тушку, тогда раскройте ее, сделайте надрезы по филе и ножкам. Можно также просто брать отдельные части тушки и запекать просто филе или ножки, бедра, четвертинки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриное мясо, 700 г;
- чеснок, 3 зубчика;
- лук, 1 шт;
- паприка и горчица зернами, по 1 ч.л;
- ряженка, стакан;
- перец, соль, специи, масло растительное.
Процесс приготовления
Курицу или куски промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Выкладываем на доску и отбиваем молотком.
Выкладываем мясо в емкость заправляем солью, паприкой, специями по вашему вкусу, посыпаем чесноком, рубленым на дольки и луком, порезанным кубиком.
Соединяем ряженку с горчицей и этим соусом поливаем мясо, руками хорошо переминаем. Накрываем форму и оставляем мариноваться на несколько часов.
Форму для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем мясо и сверху поливаем остатками соуса и луком с чесноком.
Духовку разогреваем до 200 градусов и запекаем мясо около 45 минут.
Я подаю курицу с картофельными гарнирами, маринованными огурчиками и помидорами, разными салатами.
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