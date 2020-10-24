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Готовим роскошную курицу на ужин. Все домашние начнут просить только ее

Курица, запеченная по этому рецепту, получается мягкой, нежной и очень сочной. Если вы берете целую тушку, тогда раскройте ее, сделайте надрезы по филе и ножкам. Можно также просто брать отдельные части тушки и запекать просто филе или ножки, бедра, четвертинки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • куриное мясо, 700 г;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • лук, 1 шт;
  • паприка и горчица зернами, по 1 ч.л;
  • ряженка,  стакан;
  • перец, соль, специи, масло растительное.

Процесс приготовления

Курицу или куски промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Выкладываем на доску и отбиваем молотком.

Выкладываем мясо в емкость заправляем солью, паприкой, специями по вашему вкусу, посыпаем чесноком, рубленым на дольки и луком, порезанным кубиком.

Соединяем ряженку с горчицей и этим соусом поливаем мясо, руками хорошо переминаем. Накрываем форму и оставляем мариноваться на несколько часов.

Форму для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем мясо и сверху поливаем остатками соуса и луком с чесноком.

Духовку разогреваем до 200 градусов и запекаем мясо около 45 минут.

Готовим роскошную курицу на ужин. Все домашние начнут просить только ее

Я подаю курицу с картофельными гарнирами, маринованными огурчиками и помидорами, разными салатами.

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