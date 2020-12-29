Пирог с грибами: очень вкусный и сытный

Пирог с грибами! Состав для пирога: 4 стакана муки, 40 г дрожжей, 50 г сахара, 2 стакана молока, 3 ст. ложки подсолнечного масла, 2 яйца, 4 щепотки соли.

Состав для начинки: 1 кг белых грибов, четверть пачки сливочного масла, полбанки сметаны, 2 щепотки соли.

Для смазки яйца 1 яйцо.

Пирог с грибами: приготовление теста

Взять дрожжи и размешать в ½ стакана теплого молока, предварительно добавив в молоко 50 г сахара и ½ стакана муки. Все это хорошенько перемешать и оставить в теплом месте. При появлении пены размешать опару и оставить еще на некоторое время. И так 3 раза. Остаток теплого молока смешать с растительным маслом, яйцом, мукой и солью и добавить в опару. После вымесить тесто, накрыть салфеткой и оставить при комнатной температуре примерно на час.

Пирог с грибами: приготовление начинки

Очистить обрезать ножки у грибов и очистить их шляпки от пленок. Отделить ножки от шляпок. Порезать шляпки крупными кубиками, а ножки — мелко.

Грибы положить на сковороду, поставить на средний огонь, периодически помешивая, пока не выпарится излишняя влага.

Чтобы грибы не подгорели, их надо класть не на горячую, а на теплую сковороду. Как только вода испарится, добавить сливочное масло и оставить еще на некоторое время на мелком огне.

Затем положить сметану, посолить, все перемешать и тушить до готовности. После приготовления начинку остудить.

Пирог с грибами: оформление

Тесто разделить пополам (рассчитано на два пирога). Половинки разделить на большую и маленькую части. Из большей части сделать лепешку, толщиной в 3 пальца и уложить в форму, на дно которой нужно положить кальку. Остывшую начинку равномерно распределить по лепешке.

Маленькую часть теста раскатать и порезать на 20 полосок, которые нужно скрутить жгутиками. 20 жгутиков параллельно выложить на стол с одинаковым интервалом между ними. Следующий жгутик проплести через лежащие на столе. С остальными поступаем так же. Получим решетку для оформления пирога. Готовую решетку аккуратно кладем на начинку.

Края решетки защемить с нижним слоем теста. Кисточкой смазать верх пирога желтком. Положить в духовку на 40 минут.

Выпекать при 170°С.

После приготовления пирог сбрызнуть водой.

Подавать в горячем виде.

Пирог с грибами: готов

Приятного аппетита!!!