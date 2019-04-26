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Узнай, что добавить в чай, чтобы получить максимум пользы и насладиться его ароматом

Пейте на здоровье!

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1. Чай с мятой
Прекрасно поможет заснуть и проснуться полным сил, так как он имеет свойство успокаивать нервы, снимать стресс.

2. Имбирь
Отлично согреет после прогулки на холоде и будет стимулировать защитные функцию. Пейте чай с имбирем, если вдруг намочили ноги, перемерзли или после перенесенной простуды, ОРВИ, гриппа.

3. Гвоздика
Облегчает головную боль и делает дыхание свежим. Чай с гвоздикой поможет после трудного дня успокоить нервы и навести порядок в мыслях.

4. Корица
Приводит в норму содержание сахара в крови, поэтому чаем с корицей неплохо запивать сладости и хлеб с сыром.

5. Чабрец
Рекомендуем принимать его после сытного застолья, чтобы наладить пищеварение и убрать неприятные ощущения в области желудка.

6. В этих специях: ваниль, корица, чабрец, имбирь, гвоздика уровень антиоксидантов выше, чем в грибах, овощах и даже свежих ягодах.

Даже чаи с фруктами не могут похвастаться столькими полезными свойствами. Даже лимон который как известно содержит большое количество витамина С, теряет его попадая в кипяток.

Приятного чаепития!

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