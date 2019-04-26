Узнай, что добавить в чай, чтобы получить максимум пользы и насладиться его ароматом

1. Чай с мятой

Прекрасно поможет заснуть и проснуться полным сил, так как он имеет свойство успокаивать нервы, снимать стресс.

2. Имбирь

Отлично согреет после прогулки на холоде и будет стимулировать защитные функцию. Пейте чай с имбирем, если вдруг намочили ноги, перемерзли или после перенесенной простуды, ОРВИ, гриппа.

3. Гвоздика

Облегчает головную боль и делает дыхание свежим. Чай с гвоздикой поможет после трудного дня успокоить нервы и навести порядок в мыслях.

4. Корица

Приводит в норму содержание сахара в крови, поэтому чаем с корицей неплохо запивать сладости и хлеб с сыром.

5. Чабрец

Рекомендуем принимать его после сытного застолья, чтобы наладить пищеварение и убрать неприятные ощущения в области желудка.

6. В этих специях: ваниль, корица, чабрец, имбирь, гвоздика уровень антиоксидантов выше, чем в грибах, овощах и даже свежих ягодах.

Даже чаи с фруктами не могут похвастаться столькими полезными свойствами. Даже лимон который как известно содержит большое количество витамина С, теряет его попадая в кипяток.

Приятного чаепития!