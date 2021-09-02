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Фаршированные перцы со сливочной начинкой. Запечённые овощи с насыщенным вкусом

Фаршированные перцы со сливочной начинкой получаются очень вкусными и полезными. Такое блюдо украсит любое застолье.

Фаршированные перцы со сливочной начинкой: ингредиенты

Фаршированные перцы со сливочной начинкой

  1. Большие перцы — 2 шт.(две штуки)
  2. Сыр твёрдого сорта — 120 гр. (сто двадцать грамм)
  3. Сыр сливочный — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  4. Чеснок — 3 з. (три зубчика)
  5. Любая зелень — 1 п. (один пучок)
  6. Соль, перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Сыр натрите на тёрке, зелень измельчите.
  • Чеснок пропустите через пресс, соедините с сыром и зеленью, вымесите.
  • Затем добавьте соль и перец.
  • Введите сливочный сыр и снова всё вымесите.
  • Если вам нравится, можете добавить побольше специй.
  • Выложите на противень перцы, предварительно застелив его пекарской бумагой.
  • Выпекайте 10-12 минут при температуре 180 градусов.
  • Овощи остудите и наполните начинкой.

Фаршированные перцы со сливочной начинкой — роскошное и эстетичное блюдо.

Фаршированные перцы со сливочной начинкой. Запечённые овощи с насыщенным вкусом 2

Приятного аппетита!

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