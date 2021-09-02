Фаршированные перцы со сливочной начинкой. Запечённые овощи с насыщенным вкусом

Фаршированные перцы со сливочной начинкой получаются очень вкусными и полезными. Такое блюдо украсит любое застолье.
Фаршированные перцы со сливочной начинкой: ингредиенты
- Большие перцы — 2 шт.(две штуки)
- Сыр твёрдого сорта — 120 гр. (сто двадцать грамм)
- Сыр сливочный — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
- Любая зелень — 1 п. (один пучок)
- Соль, перец — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Сыр натрите на тёрке, зелень измельчите.
- Чеснок пропустите через пресс, соедините с сыром и зеленью, вымесите.
- Затем добавьте соль и перец.
- Введите сливочный сыр и снова всё вымесите.
- Если вам нравится, можете добавить побольше специй.
- Выложите на противень перцы, предварительно застелив его пекарской бумагой.
- Выпекайте 10-12 минут при температуре 180 градусов.
- Овощи остудите и наполните начинкой.
Фаршированные перцы со сливочной начинкой — роскошное и эстетичное блюдо.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии