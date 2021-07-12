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Огурцы сырые без варки: 30 банок не хватает на зиму. Хрустящий салат из свежих огурцов

Самый простейший салат из огурчиков, который на самом деле получается очень свежим, с ароматом огурца, который только сняли с грядки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • огурцы, 1.5 кг;
  • чеснок и лук по 130 г;
  • соль, 50 г;
  • сахар, 125 г;
  • уксус 9 %, 70 мл%.

Процесс приготовления

В салат вы можете добавить зелень по своему выбору, она никогда не бывает лишней. Но если не хотите долго заниматься консервацией, делайте точно по рецепту без излишеств.

Огурцы промываем и режем кружочками, лук – тонкими полукольцами или кольцами, если у вас небольшие луковички.

Чеснок режем дольками или трем на терке, можно пропустить через пресс.

Смешиваем огурцы с чесноком, луком, солью и сахаром, уксусом, все хорошо перемешиваем.

Накрываем емкость с салатом крышкой и ставим мариноваться в холодильник на ночь.

Раскладываем салат в банки и заливаем выделившимся соком, плотно закручиваем крышками.

Хранить такой салат нужно в прохладном месте – в холодильнике или в подвале.

Огурцы сырые без варки: 30 банок не хватает на зиму. Хрустящий салат из свежих огурцов

Прекрасно сочетается заготовка с картофельным пюре, рыбными и мясными блюдами. При подаче я поливаю нерафинированным растительным маслом, режу свежий лук или чеснок, укроп.

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