Огурцы сырые без варки: 30 банок не хватает на зиму. Хрустящий салат из свежих огурцов

Самый простейший салат из огурчиков, который на самом деле получается очень свежим, с ароматом огурца, который только сняли с грядки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы, 1.5 кг;

чеснок и лук по 130 г;

соль, 50 г;

сахар, 125 г;

уксус 9 %, 70 мл%.

Процесс приготовления

В салат вы можете добавить зелень по своему выбору, она никогда не бывает лишней. Но если не хотите долго заниматься консервацией, делайте точно по рецепту без излишеств.

Огурцы промываем и режем кружочками, лук – тонкими полукольцами или кольцами, если у вас небольшие луковички.

Чеснок режем дольками или трем на терке, можно пропустить через пресс.

Смешиваем огурцы с чесноком, луком, солью и сахаром, уксусом, все хорошо перемешиваем.

Накрываем емкость с салатом крышкой и ставим мариноваться в холодильник на ночь.

Раскладываем салат в банки и заливаем выделившимся соком, плотно закручиваем крышками.

Хранить такой салат нужно в прохладном месте – в холодильнике или в подвале.