Из моркови и соленых огурцов готовлю очень вкусную закуску (и быстро, и много)

Такая закуска готовится просто и быстро, а получается просто с уникальным вкусом и ароматом. Чеснок и специи добавляйте по своему вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- огурцы соленые, 3 шт;
- морковь, 1 шт;
- чеснок, 1 зубчик;
- майонез, 1 ст.л;
- масло растительное, 2 ст.л;
- соль и перец.
Процесс приготовления
Морковь выбирайте крупную и сочную, а огурцы можно заменить просто маринованными.
Огурцы трем на крупной терке, отжимаем жидкость.
Разогреваем в сковороде растительное масло, обжариваем пару минут огуречную массу и перекладываем их в емкость.
Теперь обжариваем тертую на крупной терке морковь до полуготовности – она должна немного хрустеть.
Смешиваем огурцы с морковью, заправляем солью и перцем, тертым чесноком.
Я подаю этот салат с растительным маслом, но можно смешать и с майонезом.
Очень вкусно подсушить ломтики батона или черного хлеба и сделать бутерброды с такой намазкой. Получается очень вкусно. Если хотите, можно еще добавить разных специй и зелени.
Свежие комментарии