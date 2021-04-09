Из моркови и соленых огурцов готовлю очень вкусную закуску (и быстро, и много)

Такая закуска готовится просто и быстро, а получается просто с уникальным вкусом и ароматом. Чеснок и специи добавляйте по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы соленые, 3 шт;

морковь, 1 шт;

чеснок, 1 зубчик;

майонез, 1 ст.л;

масло растительное, 2 ст.л;

соль и перец.

Процесс приготовления

Морковь выбирайте крупную и сочную, а огурцы можно заменить просто маринованными.

Огурцы трем на крупной терке, отжимаем жидкость.

Разогреваем в сковороде растительное масло, обжариваем пару минут огуречную массу и перекладываем их в емкость.

Теперь обжариваем тертую на крупной терке морковь до полуготовности – она должна немного хрустеть.

Смешиваем огурцы с морковью, заправляем солью и перцем, тертым чесноком.

Я подаю этот салат с растительным маслом, но можно смешать и с майонезом.