Птичье молоко: куриные котлеты в сливочном соусе. Если готовить котлеты из курицы, то только так

Куриные котлеты в сливочном соусе – это очень ароматная, мягкая и сочная закуска, которая вам точно понравится. Приготовьте любой гарнир к таким котлетам и получится аппетитный и сытный ужин или обед.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш куриный, 900 г;

лук и яйцо по 1 шт;

соль, перец, специи;

батон, 4 кусочка;

сметана или майонез, 3 ст.л;

сливки жирные или сметана, 200 мл.

Процесс приготовления

Батон заливаем водой и оставляем размягчаться, затем отжимаем и добавляем в фарш.

Лук трем на терке или измельчаем при помощи блендера, можно очень мелко порезать ножом.

Смешиваем фарш с луком, батоном, солим и перчим, добавляем яйцо, специи по вкусу.

Совет: не забываем о свежем укропе и кориандре, которые создают узнаваемый котлетный вкус и аромат.

Вводим сметану или майонез, хорошо перемешиваем до однородности. Масса получается не очень густой, но так и должно быть.

Разогреваем растительное масло в сковороде и столовой ложкой выкладываем массу.

Обжариваем с двух сторон.

После того, как все котлеты будут готовы, складываем их в сковороду и заливаем сливками или сметаной, накрываем крышкой и тушим 10 минут.