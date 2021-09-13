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Птичье молоко: куриные котлеты в сливочном соусе. Если готовить котлеты из курицы, то только так

Куриные котлеты в сливочном соусе – это очень ароматная, мягкая и сочная закуска, которая вам точно понравится. Приготовьте любой гарнир к таким котлетам и получится аппетитный и сытный ужин или обед.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • фарш куриный, 900 г;
  • лук и яйцо по 1 шт;
  • соль, перец, специи;
  • батон, 4 кусочка;
  • сметана или майонез, 3 ст.л;
  • сливки жирные или сметана, 200 мл.

Процесс приготовления

Батон заливаем водой и оставляем размягчаться, затем отжимаем и добавляем в фарш.

Лук трем на терке или измельчаем при помощи блендера, можно очень мелко порезать ножом.

Смешиваем фарш с луком, батоном, солим и перчим, добавляем яйцо, специи по вкусу.

Совет: не забываем о свежем укропе и кориандре, которые создают узнаваемый котлетный вкус и аромат.

Вводим сметану или майонез, хорошо перемешиваем до однородности. Масса получается не очень густой, но так и должно быть.

Разогреваем растительное масло в сковороде и столовой ложкой выкладываем массу.

Обжариваем с двух сторон.

Птичье молоко: куриные котлеты в сливочном соусе. Если готовить котлеты из курицы, то только так

После того, как все котлеты будут готовы, складываем их в сковороду и заливаем сливками или сметаной, накрываем крышкой и тушим 10 минут.

Птичье молоко: куриные котлеты в сливочном соусе. Если готовить котлеты из курицы, то только так

К таким ароматным и сочным котлеткам с делаю отварной рис или картофельное пюре, еще подаю салаты из свежих овощей или маринованные овощи.

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