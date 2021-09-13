Птичье молоко: куриные котлеты в сливочном соусе. Если готовить котлеты из курицы, то только так

Куриные котлеты в сливочном соусе – это очень ароматная, мягкая и сочная закуска, которая вам точно понравится. Приготовьте любой гарнир к таким котлетам и получится аппетитный и сытный ужин или обед.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш куриный, 900 г;
- лук и яйцо по 1 шт;
- соль, перец, специи;
- батон, 4 кусочка;
- сметана или майонез, 3 ст.л;
- сливки жирные или сметана, 200 мл.
Процесс приготовления
Батон заливаем водой и оставляем размягчаться, затем отжимаем и добавляем в фарш.
Лук трем на терке или измельчаем при помощи блендера, можно очень мелко порезать ножом.
Смешиваем фарш с луком, батоном, солим и перчим, добавляем яйцо, специи по вкусу.
Совет: не забываем о свежем укропе и кориандре, которые создают узнаваемый котлетный вкус и аромат.
Вводим сметану или майонез, хорошо перемешиваем до однородности. Масса получается не очень густой, но так и должно быть.
Разогреваем растительное масло в сковороде и столовой ложкой выкладываем массу.
Обжариваем с двух сторон.
После того, как все котлеты будут готовы, складываем их в сковороду и заливаем сливками или сметаной, накрываем крышкой и тушим 10 минут.
К таким ароматным и сочным котлеткам с делаю отварной рис или картофельное пюре, еще подаю салаты из свежих овощей или маринованные овощи.
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