Хрустящие огурцы с горчицей на зиму. Такие огурцы вы точно не ели

Салат из огурцов в горчичном маринаде – это аппетитное и вкусное блюдо, которое станет прекрасным дополнением к ужину, обеду и даже на праздничный стол. Готовится все просто и быстро, можно за один раз сделать много баночек.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-огурцы, 1.5 кг;

-чеснок, 1.5 головки;

-горчица, 1 ст.л;

-сахар, 80 г;

-соль, 1 ст.л;

-перец, 0.5 ч.л;

-уксусная эссенция 70 %, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Огурцы промываем и заливаем чистой, холодной водой, чтобы они получились хрустящими.

Совет: выбирайте небольшие огурчики, чтобы кружочки получались небольшими. Горчицу берем порошковую.

Режем огурцы на кружочки.

Засыпаем огурцы солью и сахаром, перцем, горчицей, наливаем уксус, перемешиваем и оставляем на 3 часа, периодически перемешивая.

Варим огурцы после закипания в течение 5 минут.

Раскладываем салат в стерилизованные банки, уплотняем и заливаем соком.

Закручиваем крышками и переворачиваем, укутываем до остывания.