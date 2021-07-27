Скатерть-Самобранка

5 406 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    савецкий торт: какие там 4 яйца? в лучшем случае -2( кондитер же должен после работы принести домой десяток-другой). ...Советский торт По...
  • ира
    cпасибо за рецепт!Таких вкусных каб...
  • ира
    спасибо автору за интересный рецепт!Когда не знаешь ч...

Хрустящие огурцы с горчицей на зиму. Такие огурцы вы точно не ели

Салат из огурцов в горчичном маринаде – это аппетитное и вкусное блюдо, которое станет прекрасным дополнением к ужину, обеду и даже на праздничный стол. Готовится все просто и быстро, можно за один раз сделать много баночек.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-огурцы, 1.5 кг;

-чеснок, 1.5 головки;

-горчица, 1 ст.л;

-сахар, 80 г;

-соль, 1 ст.л;

-перец, 0.5 ч.л;

-уксусная эссенция 70 %, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Огурцы промываем и заливаем чистой, холодной водой, чтобы они получились хрустящими.

Совет: выбирайте небольшие огурчики, чтобы кружочки получались небольшими. Горчицу берем порошковую.

Режем огурцы на кружочки.

Засыпаем огурцы солью и сахаром, перцем, горчицей, наливаем уксус, перемешиваем и оставляем на 3 часа, периодически перемешивая.

Хрустящие огурцы с горчицей на зиму. Такие огурцы вы точно не ели

Варим огурцы после закипания в течение 5 минут.

Раскладываем салат в стерилизованные банки, уплотняем и заливаем соком.

Закручиваем крышками и переворачиваем, укутываем до остывания.

Хрустящие огурцы с горчицей на зиму. Такие огурцы вы точно не ели

Салатик получается очень ароматным, в меру соленым и пикантным. При подаче можно добавить лук, порезанный тонкими полукольцами и заправить нерафинированным растительным маслом, добавить укроп.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх