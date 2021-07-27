Хрустящие огурцы с горчицей на зиму. Такие огурцы вы точно не ели

Салат из огурцов в горчичном маринаде – это аппетитное и вкусное блюдо, которое станет прекрасным дополнением к ужину, обеду и даже на праздничный стол. Готовится все просто и быстро, можно за один раз сделать много баночек.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
-огурцы, 1.5 кг;
-чеснок, 1.5 головки;
-горчица, 1 ст.л;
-сахар, 80 г;
-соль, 1 ст.л;
-перец, 0.5 ч.л;
-уксусная эссенция 70 %, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Огурцы промываем и заливаем чистой, холодной водой, чтобы они получились хрустящими.
Совет: выбирайте небольшие огурчики, чтобы кружочки получались небольшими. Горчицу берем порошковую.
Режем огурцы на кружочки.
Засыпаем огурцы солью и сахаром, перцем, горчицей, наливаем уксус, перемешиваем и оставляем на 3 часа, периодически перемешивая.
Варим огурцы после закипания в течение 5 минут.
Раскладываем салат в стерилизованные банки, уплотняем и заливаем соком.
Закручиваем крышками и переворачиваем, укутываем до остывания.
Салатик получается очень ароматным, в меру соленым и пикантным. При подаче можно добавить лук, порезанный тонкими полукольцами и заправить нерафинированным растительным маслом, добавить укроп.
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