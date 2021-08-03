Нет дрожжей, нет духовки, но каждый может сделать! Самые вкусные лепешки, которые я ел

Тонкие и мягкие, ароматные и вкусные лепешки с зеленым луком и любой другой зеленью по вашему вкусу. Тесто готовится из обычных продуктов, все просто и быстро.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
вода, 95 мл;
соль;
мука, 1 чашка (150 г);
лук зеленый, хороший пучок;
сода;
сыр, 50 г;
мука, четверть стакана;
крахмал кукурузный, четверть чашки;
масло сливочное соленое, 20 г;
масло растительное.
Процесс приготовления
В воде растворяем соль, всыпаем муку и вымешиваем тесто. Накрываем его и оставляем на 10 минут.
Делим тесто на 4 части, накрываем и оставляем.
Пучок зеленого лука режем, солим и всыпаем соду.
Сыр трем на крупной терке.
Смешиваем муку и крахмал.
Совет: если нет кукурузного крахмала, добавляйте картофельный.
Стол посыпаем мукой и раскатываем каждый кусочек теста в тонкую лепешку.
Складываем лепешки друг на друга, пересыпаем мукой с крахмалом и раскатываем еще тоньше.
Разделяем лепешки, на каждую выкладываем лук и сыр складываем конвертиком.
Обжариваем конвертики на разогретом растительном масле с двух сторон.
Лепешки получаются очень вкусными, мягкими, когда вы их складываете, сбрызгивайте или смазывайте сливочным маслом, получится еще вкуснее.
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