Скатерть-Самобранка

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Нет дрожжей, нет духовки, но каждый может сделать! Самые вкусные лепешки, которые я ел

Тонкие и мягкие, ароматные и вкусные лепешки с зеленым луком и любой другой зеленью по вашему вкусу. Тесто готовится из обычных продуктов, все просто и быстро.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

вода, 95 мл;

соль;

мука, 1 чашка (150 г);

лук зеленый, хороший пучок;

сода;

сыр, 50 г;

мука, четверть стакана;

крахмал кукурузный, четверть чашки;

масло сливочное соленое, 20 г;

масло растительное.

Процесс приготовления

В воде растворяем соль, всыпаем муку и вымешиваем тесто. Накрываем его и оставляем на 10 минут.

Делим тесто на 4 части, накрываем и оставляем.

Пучок зеленого лука режем, солим и всыпаем соду.

Сыр трем на крупной терке.

Смешиваем муку и крахмал.

Совет: если нет кукурузного крахмала, добавляйте картофельный.

Стол посыпаем мукой и раскатываем каждый кусочек теста в тонкую лепешку.

Складываем лепешки друг на друга, пересыпаем мукой с крахмалом и раскатываем еще тоньше.

Разделяем лепешки, на каждую выкладываем лук и сыр складываем конвертиком.

Нет дрожжей, нет духовки, но каждый может сделать! Самые вкусные лепешки, которые я ел

Нет дрожжей, нет духовки, но каждый может сделать! Самые вкусные лепешки, которые я ел

Обжариваем конвертики на разогретом растительном масле с двух сторон.

Нет дрожжей, нет духовки, но каждый может сделать! Самые вкусные лепешки, которые я ел

Лепешки получаются очень вкусными, мягкими, когда вы их складываете, сбрызгивайте или смазывайте сливочным маслом, получится еще вкуснее.

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