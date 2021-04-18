Какие они нежные и воздушные, как облако. Оладушки подаю с вареньем, сметаной и топленым сливочным маслом

Оладушки получаются очень воздушными и пышными, вкусными. Подаю с вареньем, сметаной, топленым сливочным маслом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука и манная крупа по 1 стакану;
- разрыхлитель, 2 ч.л;
- дрожжи и сахар по 1 ст.л;
- соль, 1 ч.л;
- вода теплая, 500 мл;
- ванилин по вкусу.
Процесс приготовления
Смешиваем муку с манной крупой, сахаром, солью, разрыхлителем и дрожжами, ванилином по вкусу.
Вливаем теплую воду и вымешиваем массу.
Оставляем на 5 минут и перебиваем погружным блендером.
Накрываем емкость с тестом и ставим в теплое место на 1 час.
Сковороду смазываем растительным маслом и жарим блины или оладушки – размер зависит от вашего желания.
Подаю с медом, сметаной или вареньем, шоколадной пастой.
Советую сразу делать порцию теста в два раза больше – оладушки получаются очень пышными и вкусными, улетают со стола быстро.
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