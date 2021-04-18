Какие они нежные и воздушные, как облако. Оладушки подаю с вареньем, сметаной и топленым сливочным маслом

Оладушки получаются очень воздушными и пышными, вкусными. Подаю с вареньем, сметаной, топленым сливочным маслом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука и манная крупа по 1 стакану;

разрыхлитель, 2 ч.л;

дрожжи и сахар по 1 ст.л;

соль, 1 ч.л;

вода теплая, 500 мл;

ванилин по вкусу.

Процесс приготовления

Смешиваем муку с манной крупой, сахаром, солью, разрыхлителем и дрожжами, ванилином по вкусу.

Вливаем теплую воду и вымешиваем массу.

Оставляем на 5 минут и перебиваем погружным блендером.

Накрываем емкость с тестом и ставим в теплое место на 1 час.

Сковороду смазываем растительным маслом и жарим блины или оладушки – размер зависит от вашего желания.

Подаю с медом, сметаной или вареньем, шоколадной пастой.