Картофельная запеканка с мясом: такую готовили еще наши бабушки

Картофельная запеканка с мясом! Картофельная запеканка с мясом, рецепт которой мы предлагаем Вам, имеет очень интересное название – Харя. Получается она очень вкусной и никогда не надоедает. Подают ее обычно с квашеной капустой и солеными огурцами. Такая запеканка хороша как в горячем, так и в холодном виде.

Картофельная запеканка с мясом: ингредиенты

полтора килограмма картофеля (примерно восемь клубней)

четыреста граммов фарша

одна головка лука

сто пятьдесят граммов свежей капусты

чайная ложка соли

черный молотый перец – по вкусу

сто граммов сливочного масла

растительное масло – для смазывания

Картофельная запеканка с мясом: приготовление

Картофель почистить, помыть.

Четыреста граммов картофеля нарезать тонкой соломкой.

Луковицу почистить и нарезать кубиками.

Свежую капусту разрезать соломкой.

Картофельную соломку переложить в глубокую миску.

Туда же отправить нашинкованную капусту.

После в ту же миску доложить мясной фарш.

Добавить чайную ложку соли, черный перец и все хорошенько перемешать.

Оставшийся сырой картофель натереть на крупной терке. Если картофель слишком сочный, то можно его слегка отжать.

Огнеупорную форму для запекания хорошенько смазать растительным маслом.

Выложить чуть больше половины тертого картофеля и распределить по форме.

Сформировать бортики.

Сверху немного подсолить.

Затем в углубление выложить начинку и равномерно разровнять ее.

На начинку положить несколько кусочков сливочного масла.

Начинку с маслом покрыть оставшимся картофелем и хорошо его примять, так, чтобы картофель ровно улегся.

Поверх картофеля положить кусочками еще сорок граммов масла.

Духовку заранее разогреть и отправить туда запеканку.

Готовить при температуре двести градусов примерно восемьдесят минут до готовности картофеля.

Через час двадцать минут картофельная запеканка с мясом будет готова.

Достать ее из духовки, разрезать на порционные кусочки и подать к столу обязательно с какими-нибудь соленьями.

Картофельная запеканка с мясом: готова

Приступайте к еде и приятного аппетита!