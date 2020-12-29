Картофельная запеканка с мясом: такую готовили еще наши бабушки

Картофельная запеканка с мясом! Картофельная запеканка с мясом, рецепт которой мы предлагаем Вам, имеет очень интересное название – Харя. Получается она очень вкусной и никогда не надоедает. Подают ее обычно с квашеной капустой и солеными огурцами. Такая запеканка хороша как в горячем, так и в холодном виде.
Картофельная запеканка с мясом: ингредиенты
- полтора килограмма картофеля (примерно восемь клубней)
- четыреста граммов фарша
- одна головка лука
- сто пятьдесят граммов свежей капусты
- чайная ложка соли
- черный молотый перец – по вкусу
- сто граммов сливочного масла
- растительное масло – для смазывания
Картофельная запеканка с мясом: приготовление
- Картофель почистить, помыть.
- Четыреста граммов картофеля нарезать тонкой соломкой.
- Луковицу почистить и нарезать кубиками.
- Свежую капусту разрезать соломкой.
- Картофельную соломку переложить в глубокую миску.
- Туда же отправить нашинкованную капусту.
- После в ту же миску доложить мясной фарш.
- Добавить чайную ложку соли, черный перец и все хорошенько перемешать.
- Оставшийся сырой картофель натереть на крупной терке. Если картофель слишком сочный, то можно его слегка отжать.
- Огнеупорную форму для запекания хорошенько смазать растительным маслом.
- Выложить чуть больше половины тертого картофеля и распределить по форме.
- Сформировать бортики.
- Сверху немного подсолить.
- Затем в углубление выложить начинку и равномерно разровнять ее.
- На начинку положить несколько кусочков сливочного масла.
- Начинку с маслом покрыть оставшимся картофелем и хорошо его примять, так, чтобы картофель ровно улегся.
- Поверх картофеля положить кусочками еще сорок граммов масла.
- Духовку заранее разогреть и отправить туда запеканку.
- Готовить при температуре двести градусов примерно восемьдесят минут до готовности картофеля.
Через час двадцать минут картофельная запеканка с мясом будет готова.
Достать ее из духовки, разрезать на порционные кусочки и подать к столу обязательно с какими-нибудь соленьями.
Картофельная запеканка с мясом: готова
Приступайте к еде и приятного аппетита!
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