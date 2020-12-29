Скатерть-Самобранка

5 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина29 декабря, 17:42
    А в магазинах молоко? Свежо предание.....Масло сливочное д...
  • Ирина Новичихина29 декабря, 17:08
    надо попробовать. Действительно такой рецепт не встречала никогда.У меня даже рыхла...
  • Ирина Новичихина28 декабря, 6:39
    Улыбнуло! :-) Вот теперь сижу и недоумеваю, почему мне-то такая простая (гениальная :-)) мысль спросить не пришла в г...«Наконец-то будет...

Картофельная запеканка с мясом: такую готовили еще наши бабушки

Картофельная запеканка с мясом! Картофельная запеканка с мясом, рецепт которой мы предлагаем Вам, имеет очень интересное название – Харя. Получается она очень вкусной и никогда не надоедает. Подают ее обычно с квашеной капустой и солеными огурцами. Такая запеканка хороша как в горячем, так и в холодном виде.

Картофельная запеканка с мясом: ингредиенты

  • полтора килограмма картофеля (примерно восемь клубней)

Картофельная запеканка с мясом

  • четыреста граммов фарша
  • одна головка лука
  • сто пятьдесят граммов свежей капусты
  • чайная ложка соли
  • черный молотый перец – по вкусу
  • сто граммов сливочного масла
  • растительное масло – для смазывания

Картофельная запеканка с мясом: приготовление

Картофельная запеканка с мясом: такую готовили еще наши бабушки

  • Картофель почистить, помыть.
  • Четыреста граммов картофеля нарезать тонкой соломкой.
  • Луковицу почистить и нарезать кубиками.
  • Свежую капусту разрезать соломкой.

Картофельная запеканка с мясом

  • Картофельную соломку переложить в глубокую миску.
  • Туда же отправить нашинкованную капусту.
  • После в ту же миску доложить мясной фарш.
  • Добавить чайную ложку соли, черный перец и все хорошенько перемешать.
  • Оставшийся сырой картофель натереть на крупной терке. Если картофель слишком сочный, то можно его слегка отжать.

Картофельная запеканка с мясом

  • Огнеупорную форму для запекания хорошенько смазать растительным маслом.
  • Выложить чуть больше половины тертого картофеля и распределить по форме.
  • Сформировать бортики.
  • Сверху немного подсолить.
  • Затем в углубление выложить начинку и равномерно разровнять ее.
  • На начинку положить несколько кусочков сливочного масла.
  • Начинку с маслом покрыть оставшимся картофелем и хорошо его примять, так, чтобы картофель ровно улегся.
  • Поверх картофеля положить кусочками еще сорок граммов масла.
  • Духовку заранее разогреть и отправить туда запеканку.
  • Готовить при температуре двести градусов примерно восемьдесят минут до готовности картофеля.

Картофельная запеканка с мясом

Через час двадцать минут картофельная запеканка с мясом будет готова.

Достать ее из духовки, разрезать на порционные кусочки и подать к столу обязательно с какими-нибудь соленьями.

Картофельная запеканка с мясом: готова

Приступайте к еде и приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ГАРНИРЫ
Обсудить

Картина дня

наверх