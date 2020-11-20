Беру фарш, 3 картофеля и 1 лук и готовлю вкусный ужин. Картофельно-мясные шарики в соусе

Такие картофельно-мясные шарики в соусе я всегда готовлю, когда хочется чего-то быстрого, простого, но очень вкусного. В фарш можно еще добавить и грибочки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 3 шт;
- лук, 1 шт;
- фарш, 450 г;
- сметана, 100 г;
- вода, 100 мл;
- томатная паста, 1 ст.л;
- соль, перец, специи, зелень, ароматные травы.
Процесс приготовления
Картофель трем на крупной терке и немного солим. Оставляем, пока картофель не пустит сок.
Отжимаем и смешиваем с фаршем и тертой луковицей.
Заправляем массу солью, перцем, специями по вашему вкусу и ароматными травами, рубленой зеленью.
Формируем небольшие шарики из массы.
Разогреваем растительное масло в сковороде и обжариваем шарики со всех сторон просто до румяности.
Складываем все шарики в сковороду.
Смешиваем сметану, воду и томатную пасту, специи по вкусу.
Совет: томатную пасту можно заменить соусом – взять его немного больше и добавить меньше воды. Или взять томатный сок, тогда вода вообще не нужна. Не лишним будет в соусе и измельченный чеснок, лавровый лист.
Заливаем соусом шарики, накрываем крышкой и тушим на небольшом огне после закипания 15 минут.
Подаем с самыми разными гарнирами. Мне очень нравится с отварным рисом, картофельным пюре и макаронами.
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