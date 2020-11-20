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Беру фарш, 3 картофеля и 1 лук и готовлю вкусный ужин. Картофельно-мясные шарики в соусе

Такие картофельно-мясные шарики в соусе я всегда готовлю, когда хочется чего-то быстрого, простого, но очень вкусного. В фарш можно еще добавить и грибочки.

Для приготовления вам  потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 3 шт;
  • лук, 1 шт;
  • фарш, 450 г;
  • сметана, 100 г;
  • вода, 100 мл;
  • томатная паста, 1 ст.л;
  • соль, перец, специи, зелень, ароматные травы.

Процесс приготовления

Картофель трем на крупной терке и немного солим. Оставляем, пока картофель не пустит сок.

Отжимаем и смешиваем с фаршем и тертой луковицей.

Заправляем массу солью, перцем, специями по вашему вкусу и ароматными травами, рубленой зеленью.

Формируем небольшие шарики из массы.

Разогреваем растительное масло в сковороде и обжариваем шарики со всех сторон просто до румяности.

Беру фарш, 3 картофеля и 1 лук и готовлю вкусный ужин. Картофельно-мясные шарики в соусе

Складываем все шарики в сковороду.

Смешиваем сметану, воду и томатную пасту, специи по вкусу.

Совет: томатную пасту можно заменить соусом – взять его немного больше и добавить меньше воды. Или взять томатный сок, тогда вода вообще не нужна. Не лишним будет в соусе и измельченный чеснок, лавровый лист.

Заливаем соусом шарики, накрываем крышкой и тушим на небольшом огне после закипания 15 минут.

Беру фарш, 3 картофеля и 1 лук и готовлю вкусный ужин. Картофельно-мясные шарики в соусе

Подаем с самыми разными гарнирами. Мне очень нравится с отварным рисом, картофельным пюре и макаронами.

Беру фарш, 3 картофеля и 1 лук и готовлю вкусный ужин. Картофельно-мясные шарики в соусе

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