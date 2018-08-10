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Этот рецептик для тех, кто ценит ароматную рыбку

Не привычное блюдо для тех, кто предпочитает рыбку мясу!

Этот рецептик для тех, кто ценит ароматную рыбку
 
Ингредиенты:
-филе рыбы — 700 г;
-кетчуп — 5 ст. л.;
-соевый соус — 5 ст. л.;
-чеснок — 2-3 зубчика (или чесночный порошок);
-мука для панировки;
-масло для жарки;
-чуть соли.Приготовление:
Смешиваем кетчуп и соевый соус.
Режем рыбное филе на порционные кусочки.

Обмакиваем каждый кусочек рыбы в соево-томатный соус и складываем в отдельную посуду. Посыпаем чесноком или чесночным порошком. И убираем замариноваться в холодильник на пару часов.

После маринования обваливаем рыбу в муке, смешанной с небольшим количеством соли, и обжариваем на раскаленном масле с двух сторон до золотистого цвета.

От соуса, при жарке, запах стоит обалденный!

Подаем ароматную рыбу… например, с картофельным пюре.

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