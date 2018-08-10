Этот рецептик для тех, кто ценит ароматную рыбку

Ингредиенты:

-филе рыбы — 700 г;-кетчуп — 5 ст. л.;-соевый соус — 5 ст. л.;-чеснок — 2-3 зубчика (или чесночный порошок);-мука для панировки;-масло для жарки;-чуть соли.Смешиваем кетчуп и соевый соус.Режем рыбное филе на порционные кусочки.

Обмакиваем каждый кусочек рыбы в соево-томатный соус и складываем в отдельную посуду. Посыпаем чесноком или чесночным порошком. И убираем замариноваться в холодильник на пару часов.

После маринования обваливаем рыбу в муке, смешанной с небольшим количеством соли, и обжариваем на раскаленном масле с двух сторон до золотистого цвета.

От соуса, при жарке, запах стоит обалденный!

Подаем ароматную рыбу… например, с картофельным пюре.