Рецепт творожной запеканки с манкой – вкуснее, чем в детском саду

Творожная запеканка давно стала традиционным блюдом на завтрак. Многие помнят ее со времен детского сада, но найти подходящий рецепт, который получался бы, как там, не всегда получается. Предлагаю свой вкусный вариант.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог, 500 г;

яйца, 2 шт;

манная крупа, 3 ст.л;

корица, 1 ст.л;

яблоко, 1 шт;

сахар, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Соединяем творог, манную крупу, яйцо, корицу и сахар до полной однородности. Можно воспользоваться погружным блендером.

Форму смазываем кусочком сливочного масла или растительным, обсыпаем сухарями и выкладываем ломтики яблока. По вкусу можно обсыпать сахаром обычным или коричневым.

Выкладываем тесто, разравниваем и выпекаем при 180 градусах около 30 – 40 минут.

Подаю запеканку со сметаной, вареньем, медом и другими сладкими добавками по вкусу.

Если не любите сочетание яблок и корицы, тогда можно заменить кусочками банана, он хорошо сочетается с творогом.