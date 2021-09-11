Заливаю печень водой и добавляю сметану. Рецепт из старой книги: получается сочное и мягкое блюдо

Печень любит бережное и грамотное отношение к себе, тогда она получается сочной и мягкой, ароматной. Из нее получается отличное блюдо, которое можно подавать с разными гарнирами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- печень куриная, 400 г;
- лук, 1 шт;
- чеснок, зелень, соль, перец;
- сметана, 2 ст.л;
- масло сливочное, 30 г;
- сахар щепотка.
Процесс приготовления
Печень промываем и очищаем от лишних частей.
Заливаем печень кипятком и оставляем на 3 – 5 минут.
Растительное масло небольшое количество смешиваем со сливочным на сковороде и обжариваем мелко резанную луковицу с щепоткой соли и сахара – так лук получается с ярким вкусом и ароматом.
Добавляем в сковороду печень, перемешиваем и жарим 5 минут на большом огне.
Солим и перчим, добавляем разные специи по вкусу, сметану и горчицу по вкусу, измельченный чеснок и зелень.
Уменьшаем огонь, накрываем крышкой и томим около 2 минут.
К такой сливочной печени я подаю картофельное пюре, отварной рис или макароны. Получается очень вкусно и сытно.
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