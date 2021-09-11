Заливаю печень водой и добавляю сметану. Рецепт из старой книги: получается сочное и мягкое блюдо

Печень любит бережное и грамотное отношение к себе, тогда она получается сочной и мягкой, ароматной. Из нее получается отличное блюдо, которое можно подавать с разными гарнирами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

печень куриная, 400 г;

лук, 1 шт;

чеснок, зелень, соль, перец;

сметана, 2 ст.л;

масло сливочное, 30 г;

сахар щепотка.

Процесс приготовления

Печень промываем и очищаем от лишних частей.

Заливаем печень кипятком и оставляем на 3 – 5 минут.

Растительное масло небольшое количество смешиваем со сливочным на сковороде и обжариваем мелко резанную луковицу с щепоткой соли и сахара – так лук получается с ярким вкусом и ароматом.

Добавляем в сковороду печень, перемешиваем и жарим 5 минут на большом огне.

Солим и перчим, добавляем разные специи по вкусу, сметану и горчицу по вкусу, измельченный чеснок и зелень.

Уменьшаем огонь, накрываем крышкой и томим около 2 минут.