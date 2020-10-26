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Салат «Лебединый пух»: нежность зашкаливает! Идеальный салат для всех

Салат с пекинской капустой и брынзой, куриным мясом, получается легким, сытным, с дополнением из оригинальной заправки на сметане. Такой салатик я готовлю не только на каждый день, но и на праздничный стол, моим гостям он всегда нравится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • капуста пекинская, 200 г;
  • брынза, 150 г;
  • филе куриное, 1 шт;
  • белки, 3 шт;
  • соль.

Для приготовления заправки необходимо:

  • сметана, 125 г;
  • горчица острая, 1 ч.л;
  • чеснок, 1зубчик или по вкусу;
  • сок лимонный, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Капусту режем небольшими кусочками, не нужно тонко шинковать.

Брынзу режем кубиком.

Отваренные яйца делим на желток и белок и белок режем небольшим кубиком.

Куриное филе отвариваем в подсоленной воде со специями, остужаем и также режем кубиками.

Для заправки смешиваем сметану с горчицей и лимонным соком, пропущенным через пресс чесноком.

Хорошо перемешиваем соус до однородности.

Смешиваем все продуты и заправляем соусом.

Пробуем салат на вкус и если вам недостаточно соли (не забываем о том, что брынза соленая) досаливаем.

Салат сразу подаем на стол. Я знаю, что некоторые подают такой салат с белыми сухариками, но это по вкусу.

Салат «Лебединый пух»: нежность зашкаливает! Идеальный салат для всех

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