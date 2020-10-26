Салат «Лебединый пух»: нежность зашкаливает! Идеальный салат для всех

Салат с пекинской капустой и брынзой, куриным мясом, получается легким, сытным, с дополнением из оригинальной заправки на сметане. Такой салатик я готовлю не только на каждый день, но и на праздничный стол, моим гостям он всегда нравится.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста пекинская, 200 г;
- брынза, 150 г;
- филе куриное, 1 шт;
- белки, 3 шт;
- соль.
Для приготовления заправки необходимо:
- сметана, 125 г;
- горчица острая, 1 ч.л;
- чеснок, 1зубчик или по вкусу;
- сок лимонный, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Капусту режем небольшими кусочками, не нужно тонко шинковать.
Брынзу режем кубиком.
Отваренные яйца делим на желток и белок и белок режем небольшим кубиком.
Куриное филе отвариваем в подсоленной воде со специями, остужаем и также режем кубиками.
Для заправки смешиваем сметану с горчицей и лимонным соком, пропущенным через пресс чесноком.
Хорошо перемешиваем соус до однородности.
Смешиваем все продуты и заправляем соусом.
Пробуем салат на вкус и если вам недостаточно соли (не забываем о том, что брынза соленая) досаливаем.
Салат сразу подаем на стол. Я знаю, что некоторые подают такой салат с белыми сухариками, но это по вкусу.
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