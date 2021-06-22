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Макароны с грибами на сковороде. Сытный ужин на скорую руку

Макароны с грибами на сковороде очень интересный рецепт для всей семьи.

Макароны с грибами на сковороде: ингредиенты

Макароны с грибами на сковороде

  1. Шампиньоны – 500 г. (пятьсот грамм)
  2. Макароны – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
  3. Сливочное масло – 100 г. (сто грамм)
  4. Лук-порей – 1 шт. (одна штука)
  5. Перец – по вкусу
  6. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Промойте и нарежьте на крупные кусочки шампиньоны.
  • Налейте в кастрюлю воду, солите и доведите до кипения. В неё положите макароны и варите их в течение 5 минут. После оставьте их в горячей воде ещё на 5 минут.
  • Грибы и сливочное масло положите в сковороду. Обжарьте их на сильном огне до испарения жидкости, после снизьте огонь.
  • Лук-порей нарежьте на небольшие кусочки. Добавьте его к грибам, всё перчите и солите по вкусу, Накройте крышкой и тушите на небольшом огне 5-7 минут.
  • Добавьте к готовым грибам макароны, перемешайте всё. Прогрейте 2-3 минуты и подайте к столу.

Макароны с грибами на сковороде — очень вкусно и сытно.

Макароны с грибами на сковороде. Сытный ужин на скорую руку 2

Приятного аппетита!

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