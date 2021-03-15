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Рецепт картофеля в банках. Как приготовить картофель, чтобы муж тебя на руках носил

Рецепт картофеля в банках. Невероятно вкусный рецепт. Под силу даже начинающей хозяюшке. На самом деле метод приготовления картофеля — уникален.

Рецепт картофеля в банках

Рецепт картофеля в банках: ингредиенты

  1. 2 (две) шт — лука
  2. 1 (один) кг — картофеля
  3. 400 (четыреста) гр — сала
  4. растительное масло
  5. сливочное масло
  6. специи
  7. соль

Рецепт приготовления:

  • Для начала  очистите и нарежьте на средние кусочки картофель. Затем отправьте его в большую посуду, добавьте соль и специи. А также немного растительного масла. И хорошенько перемешайте
  • Лук нарежьте полукольцами. И добавьте его в общую посуду, снова перемешайте. Теперь переходим к салу: нарежьте небольшими ломтиками. Сало можно заменить колбасой или ветчиной. Нарезав сало, добавьте его в посуду.   После этого нужно взять несколько полулитровых банок и смазать изнутри их сливочным маслом. Масло не жалейте! Затем наполните их картофелем и сверху накройте фольгой. Теперь осталось поставить банки в холодную духовку и оставьте там до приготовления при температуре 180 градусов. Запекать нужно примерно 50 минут
  • Когда картофель приготовится сразу не вынимайте из банки. Из-за перепада температуры стекло может треснуть
  • Рецепт картофеля в банках — изумительный! Обязательно возьмите его на заметку!
    Приятного аппетита!
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