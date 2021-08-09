Котлеты в СССР стоили 11 копеек. Поностальгируем по старой советской кулинарии

Все, кто родом из советского времени, прекрасно помнят котлеты, которые стоили 11 копеек и продавались в любой столовой и буфете. В школьных и студенческих столовых они разметались в минуты, были вкусными, сочными, большими.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свинина, 220 г;

говядина, 320 г;

сухари, 130 г;

лук, 1 шт;

соль и перец;

вода ледяная, 250 мл.

Процесс приготовления

Мясо превращаем в фарш и смешиваем с тертым луком.

Совет: в советской рецептуре обязательно используют ассорти мяса – свинину и говядину, поэтому так и берите.

Заправляем солью и перцем, перемешиваем.

Теперь фарш отбиваем в течение нескольких минут. Просто набирайте в руку и отбивайте об миску или просто о стол или разделочную доску. Структура фарша станет клейкой, хорошо перемешанной.

Всыпаем сухари, лучше домашние и из белого хлеба, батона.

Частями вливаем ледяную воду и хорошо вымешиваем массу.

Совет: можно добавить кусочки льда, вымешивать массу до тех пор, пока лед не растает.

Формируем котлеты, обваливаем в сухарях и обжариваем на растительном масле с двух сторон о румяности. Жарим на небольшом огне, чтобы они не горели, а равномерно обжаривались.