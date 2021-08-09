Котлеты в СССР стоили 11 копеек. Поностальгируем по старой советской кулинарии

Все, кто родом из советского времени, прекрасно помнят котлеты, которые стоили 11 копеек и продавались в любой столовой и буфете. В школьных и студенческих столовых они разметались в минуты, были вкусными, сочными, большими.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
свинина, 220 г;
говядина, 320 г;
сухари, 130 г;
лук, 1 шт;
соль и перец;
вода ледяная, 250 мл.
Процесс приготовления
Мясо превращаем в фарш и смешиваем с тертым луком.
Совет: в советской рецептуре обязательно используют ассорти мяса – свинину и говядину, поэтому так и берите.
Заправляем солью и перцем, перемешиваем.
Теперь фарш отбиваем в течение нескольких минут. Просто набирайте в руку и отбивайте об миску или просто о стол или разделочную доску. Структура фарша станет клейкой, хорошо перемешанной.
Всыпаем сухари, лучше домашние и из белого хлеба, батона.
Частями вливаем ледяную воду и хорошо вымешиваем массу.
Совет: можно добавить кусочки льда, вымешивать массу до тех пор, пока лед не растает.
Формируем котлеты, обваливаем в сухарях и обжариваем на растительном масле с двух сторон о румяности. Жарим на небольшом огне, чтобы они не горели, а равномерно обжаривались.
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