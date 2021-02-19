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Сантехник рассказал хитрость, как избавиться от засоров в раковине и ванной. Способ для обычных домохозяек без лишних хлопот

Засоры в раковинах на кухне и в ванной – это постоянная проблема, с которой всегда сталкивается любая хозяйка. Конечно, можно пойти в магазин и купить специальные средства, которые засыпаются в сток и таким образом все прочищается. Но что делать, когда с проблемой столкнулись в самый неподходящий момент и нет возможности сбегать в магазин.

Вызывала я как-то сантехника, который в моей новой квартире занимался установкой труб и он поделился со мной своим профессиональным секретом, как легко очистить трубы от засоров.

Берем обычный уксус и соду, воронку для воды.

Ставим воронку над стоком и насыпаем 2 столовые ложки соды.

Сантехник рассказал хитрость, как избавиться от засоров в раковине и ванной. Способ для обычных домохозяек без лишних хлопот

Заливаем уксус в сток и слышим, как идет реакция соды и уксуса. Чем больше соды и уксуса, тем эффективнее будет очищаться труба.

Сантехник рассказал хитрость, как избавиться от засоров в раковине и ванной. Способ для обычных домохозяек без лишних хлопот

Ожидаем окончания процесса реакции и вливаем целый чайник кипятка – только закипевшего.  Вполне возможно, что реакция опять начнется, поэтому не пугайтесь.

Промываем теперь холодной водой из крана и если ничего не всплывает, вода быстро уходит – значит, вы все очистили.

Вот так легко и без токсичных средств, можно справиться с любым засором в трубах.

 

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