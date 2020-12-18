Утиные грудки в духовке: вкуснейшее горячее блюдо с горьким соусом

Утиные грудки в духовке – ваши домочадцы и гости будут в полном восторге! Блюдо получается очень вкусным и ароматным!

Утиные грудки в духовке: ингредиенты

4 (четыре) шт – лука 4 (четыре) шт – утки 25 (двадцать пять) гр – сливочного масла 1 (одна) ст. ложка – растительного масла Пол лимона 1 (одна) шт – апельсина 1 (одна) ст. ложка – крахмала 60 (шестьдесят) мл – красного вина Соль и черный молотый перец по вкусу

Утиные грудки в духовке: рецепт

Мясо отделите от кожи. Нарежьте средними кусочками. Обжарьте его на сливочном и растительном маслах и переложите в сотейник

Переходим к фруктам. Цедру удалите с одного апельсина и положите в кастрюлю, где готовится утка. Немного дайте покипеть. Она придаст утке замечательный вкус

Лук нарежьте мелко и обжарьте до золотистого цвета. Туда же выжимайте сок лимона и апельсина, добавьте вино. Пару минут покипит и залейте смесью мясо. И готовьте до готовности. Уйдет час или полтора

Отправьте утки в духовку для приобретения красивого вида

Теперь жидкость, где все готовилось. Доведите ее до кипения и влейте до крахмала, разведенного в воде

Цедра нам не нужна, избавьтесь

Варите смесь до состояния сиропа. Полейте им мясо и подавайте к столу

Утиные грудки в духовке готовы!

Отличный вариант подачи утки на праздник! На здоровье.