Скатерть-Самобранка

5 266 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Jelena L17 декабря, 22:23
    КЛАССНОЕ СРЕДСТВО. РАНЬШЕ ТАКОЕ ДЕЛАЛА. СЕЙЧАС В НЕГО ЕЩЕ ДОБАВЛЯЮ СУХУЮ ГОРЧИЦУ И ПО ВОЗМОЖНОСТИ ЧУТЬ НАШАТЫРЯ. ХРАН...До блеска отмываю...
  • Ирина Новичихина14 декабря, 19:16
    Ну, насмешили! С чего это вдруг лимон с уксусом в реакцию вступят? От одной этой фразы стало понятно, что автор "не в...Жена сама «прокач...
  • Марат Гималутдинов14 декабря, 9:28
    Представьте, как это жевать? Можно просто шишек погрызть.Салат Шишка: слоё...

Утиные грудки в духовке: вкуснейшее горячее блюдо с горьким соусом

Утиные грудки в духовке – ваши домочадцы и гости будут в полном восторге! Блюдо получается очень вкусным и ароматным!

Утиные грудки в духовке: ингредиенты

Утиные грудки в духовке

  1. 4 (четыре) шт – лука
  2. 4 (четыре) шт – утки
  3. 25 (двадцать пять) гр – сливочного масла
  4. 1 (одна) ст. ложка – растительного масла
  5. Пол лимона
  6. 1 (одна) шт – апельсина
  7. 1 (одна) ст. ложка – крахмала
  8. 60 (шестьдесят) мл – красного вина
  9. Соль и черный молотый перец по вкусу

Утиные грудки в духовке: рецепт

Утиные грудки в духовке

  • Мясо отделите от кожи. Нарежьте средними кусочками. Обжарьте его на сливочном и растительном маслах и переложите в сотейник
  • Переходим к фруктам. Цедру удалите с одного апельсина и положите в кастрюлю, где готовится утка. Немного дайте покипеть. Она придаст утке замечательный вкус
  • Лук нарежьте мелко и обжарьте до золотистого цвета. Туда же выжимайте сок лимона и апельсина, добавьте вино. Пару минут покипит и залейте смесью мясо. И готовьте до готовности. Уйдет час или полтора
  • Отправьте утки в духовку для приобретения красивого вида
  • Теперь жидкость, где все готовилось. Доведите ее до кипения и влейте до крахмала, разведенного в воде
  • Цедра нам не нужна, избавьтесь
  • Варите смесь до состояния сиропа. Полейте им мясо и подавайте к столу

Утиные грудки в духовке готовы!

Утиные грудки в духовке

Отличный вариант подачи утки на праздник! На здоровье.

Ссылка на первоисточник
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Обсудить

Картина дня

наверх