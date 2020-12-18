Утиные грудки в духовке: вкуснейшее горячее блюдо с горьким соусом

Утиные грудки в духовке – ваши домочадцы и гости будут в полном восторге! Блюдо получается очень вкусным и ароматным!
Утиные грудки в духовке: ингредиенты
- 4 (четыре) шт – лука
- 4 (четыре) шт – утки
- 25 (двадцать пять) гр – сливочного масла
- 1 (одна) ст. ложка – растительного масла
- Пол лимона
- 1 (одна) шт – апельсина
- 1 (одна) ст. ложка – крахмала
- 60 (шестьдесят) мл – красного вина
- Соль и черный молотый перец по вкусу
Утиные грудки в духовке: рецепт
- Мясо отделите от кожи. Нарежьте средними кусочками. Обжарьте его на сливочном и растительном маслах и переложите в сотейник
- Переходим к фруктам. Цедру удалите с одного апельсина и положите в кастрюлю, где готовится утка. Немного дайте покипеть. Она придаст утке замечательный вкус
- Лук нарежьте мелко и обжарьте до золотистого цвета. Туда же выжимайте сок лимона и апельсина, добавьте вино. Пару минут покипит и залейте смесью мясо. И готовьте до готовности. Уйдет час или полтора
- Отправьте утки в духовку для приобретения красивого вида
- Теперь жидкость, где все готовилось. Доведите ее до кипения и влейте до крахмала, разведенного в воде
- Цедра нам не нужна, избавьтесь
- Варите смесь до состояния сиропа. Полейте им мясо и подавайте к столу
Утиные грудки в духовке готовы!
Отличный вариант подачи утки на праздник! На здоровье.
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