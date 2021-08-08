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Запеканка из куриной грудки. Сытный и вкусный завтрак для всей семьи

Запеканка из куриной грудки получается очень воздушной, но при этом невероятно сытной и вкусной. Такой завтрак понравится вашим домочадцам.

Запеканка из куриной грудки: ингредиенты

Запеканка из куриной грудки

  1. Мука — 2 ст. л (две столовые ложки)
  2. Куриное мясо вареное (филе) — 300 гр. (триста грамм)
  3. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  4. Молоко — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
  5. Сыр — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  6. Молотые приправы
  7. Соль
  8. Сода — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)

Способ приготовления:

  • Влейте к яйцам молоко, добавьте соль и взбейте венчиком в лёгкую пену.
  • Затем добавьте просеянную муку и соду, специи, можно — кориандр, зиру, тимьян, корицу, щепотку куркумы и смесь перцев.
  • Куриную грудку нарежьте кусочками, сыр натрите на крупной тёрке, добавьте к тесту и тщательно перемешайте.
  • Тесто выложите на смазанную подсолнечным маслом форму и выпекайте про температуре 200 градусов в течение 35 минут.

Запеканка из куриной грудки — лёгкая и сытная.

Запеканка из куриной грудки. Сытный и вкусный завтрак для всей семьи 2

Приятного аппетита!

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