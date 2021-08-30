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Квашеные баклажаны. Без масла и сахара

Квашеные баклажаны являются одним из самых старинных рецептов зимних заготовок, который раньше готовился в каждой деревенской семье.

Квашеные баклажаны: ингредиенты

Квашеные баклажаны. Без масла и сахара 2

  1. Баклажаны — 5 шт. (пять штук)
  2. Морковь и сладкий перец — по 1 шт. (одна штука)
  3. Вода — 1 л. (один литр)
  4. Острый перец — 1 шт. (одна штука)
  5. Чеснок — 8 з. (восемь зубчиков)
  6. Зелень
  7. Соль — 2 ч. л (две чайные ложки)

Маринад:

  1. Холодная вода — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Перец горошком — 7 шт. (семь штук)
  3. Лавровый лист — 2 шт. (две штуки)
  4. Перец душистый — 5 шт. (пять штук)
  5. Соль — 2 ч. л (две чайные ложки)

Способ приготовления:

  • Срежьте у баклажанов плодоножку и разрежьте вдоль, но не до конца.
  • Смешайте воду с солью, 2 ч. л  бланшируйте баклажаны. Самое главное — это не переварить, чтобы они не стали мягкими.
  • Выложите баклажаны на доску разрезом в сторону, сверху выложите ещё доску и поставьте гнёт. Оставьте на час.
  • Смешайте все продукты для маринада, кроме уксуса и варите до закипания несколько минут. Затем добавьте уксус, варите одну минуту и снимите с огня.
  • Натрите морковь, перец нарежьте соломкой, чеснок пропустите через пресс, лук нашинкуйте полукольцами. Все ингредиенты тщательно перемешайте.
  • Баклажаны фаршируйте довольно плотно, но очень аккуратно, чтобы они не полопались.
  • Затем разрезом вверх или вбок, выложите баклажаны в ёмкость, залейте остывшим маринадом, уложите доску или небольшую крышку и поставьте гнёт.
  • Ёмкость на два дня оставьте при комнатной температуре, а затем ещё на двое суток отправьте  холодильник. Храните их там в закрытой ёмкости.

Квашенные баклажаны — безумно вкусные и ароматные.

Квашеные баклажаны

Приятного аппетита!

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