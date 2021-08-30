Квашеные баклажаны. Без масла и сахара

Квашеные баклажаны являются одним из самых старинных рецептов зимних заготовок, который раньше готовился в каждой деревенской семье.
Квашеные баклажаны: ингредиенты
- Баклажаны — 5 шт. (пять штук)
- Морковь и сладкий перец — по 1 шт. (одна штука)
- Вода — 1 л. (один литр)
- Острый перец — 1 шт. (одна штука)
- Чеснок — 8 з. (восемь зубчиков)
- Зелень
- Соль — 2 ч. л (две чайные ложки)
Маринад:
- Холодная вода — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Перец горошком — 7 шт. (семь штук)
- Лавровый лист — 2 шт. (две штуки)
- Перец душистый — 5 шт. (пять штук)
- Соль — 2 ч. л (две чайные ложки)
Способ приготовления:
- Срежьте у баклажанов плодоножку и разрежьте вдоль, но не до конца.
- Смешайте воду с солью, 2 ч. л бланшируйте баклажаны. Самое главное — это не переварить, чтобы они не стали мягкими.
- Выложите баклажаны на доску разрезом в сторону, сверху выложите ещё доску и поставьте гнёт. Оставьте на час.
- Смешайте все продукты для маринада, кроме уксуса и варите до закипания несколько минут. Затем добавьте уксус, варите одну минуту и снимите с огня.
- Натрите морковь, перец нарежьте соломкой, чеснок пропустите через пресс, лук нашинкуйте полукольцами. Все ингредиенты тщательно перемешайте.
- Баклажаны фаршируйте довольно плотно, но очень аккуратно, чтобы они не полопались.
- Затем разрезом вверх или вбок, выложите баклажаны в ёмкость, залейте остывшим маринадом, уложите доску или небольшую крышку и поставьте гнёт.
- Ёмкость на два дня оставьте при комнатной температуре, а затем ещё на двое суток отправьте холодильник. Храните их там в закрытой ёмкости.
Квашенные баклажаны — безумно вкусные и ароматные.
Приятного аппетита!
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