Закуска из томатов за15 минут. Делаю интересную закуску вместо надоевшего салата

Самое главное в этом рецепте – дать промариноваться томатам столько, сколько необходимо, чтобы закуска стала пикантной, роскошной и дополняла собой мясные и рыбные блюда.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

помидоры, 500 г;

укроп и кинза или петрушка по пучку;

базилик, 4 листика;

чеснок, 4 зубчика;

соль адыгейская, 0.5 ч.л;

перец, острый перец;

соус терияки, 2 ст.л;

масло растительное, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Лучше всего брать средние или маленькие, плотные помидоры, не переспевшие, но мясистые. Подходят сладкие сорта.

Режем помидоры на 4 дольки.

Зелень мелко рубим, чеснок трем на терке или измельчаем ножом.

Базилик также мелко рубим.

Совет: базилик можно брать любой, фиолетовый или классический зеленый.

Смешиваем томатные дольки с зеленью, солью и перцем, чесноком, соусом терияки и растительным маслом. Добавляйте разные приправы для овощей, будет вкуснее.

Перемешиваем, накрываем крышкой и ставим в холодильник на 15 минут.

Это очень простая, но оригинальная закуска, которую можно всегда подать на стол и она не надоест.