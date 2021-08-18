Закуска из томатов за15 минут. Делаю интересную закуску вместо надоевшего салата

Самое главное в этом рецепте – дать промариноваться томатам столько, сколько необходимо, чтобы закуска стала пикантной, роскошной и дополняла собой мясные и рыбные блюда.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
помидоры, 500 г;
укроп и кинза или петрушка по пучку;
базилик, 4 листика;
чеснок, 4 зубчика;
соль адыгейская, 0.5 ч.л;
перец, острый перец;
соус терияки, 2 ст.л;
масло растительное, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Лучше всего брать средние или маленькие, плотные помидоры, не переспевшие, но мясистые. Подходят сладкие сорта.
Режем помидоры на 4 дольки.
Зелень мелко рубим, чеснок трем на терке или измельчаем ножом.
Базилик также мелко рубим.
Совет: базилик можно брать любой, фиолетовый или классический зеленый.
Смешиваем томатные дольки с зеленью, солью и перцем, чесноком, соусом терияки и растительным маслом. Добавляйте разные приправы для овощей, будет вкуснее.
Перемешиваем, накрываем крышкой и ставим в холодильник на 15 минут.
Это очень простая, но оригинальная закуска, которую можно всегда подать на стол и она не надоест.
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