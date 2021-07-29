Знаменитый «Донской салат». Закатываем на зиму, сохраняя витамины

Салат из помидор и сладкого перца, лука. Такое дополнение к основным блюдам вам точно понравится, он просто идеально сочетает в себе вкусы свежих овощей.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
-томаты, 2 кг;
-болгарский перец, 1 кг;
-чеснок, 4 зубчика;
-лук, 800 г;
-острый перец по вкусу.
-перец душистый, лавровый лист, семена кориандра;
-масло растительное;
-уксус.
Процесс приготовления
Томаты, лук и сладкий перец, острый, режем кусочками.
Заправляем салат солью, перцем, растительным маслом и уксусом.
Оставляем на 1 час, периодически перемешивая.
Раскладываем в чистые банки, уплотняем и заливаем маринадом. Накрываем крышками.
Ставим банки в кастрюлю на полотенце и заливаем воду по плечики банок.
Стерилизуем с момента закипания воды в кастрюле в течение 30 минут.
Закручиваем крышки, переворачиваем и укутываем до остывания.
Храним заготовку в подвале или к кладовке.
Салат получается с приятным ароматом свежих овощей, будет идеальным дополнением к мясным закускам и гарнирам.
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