Знаменитый «Донской салат». Закатываем на зиму, сохраняя витамины

Салат из помидор и сладкого перца, лука. Такое дополнение к основным блюдам вам точно понравится, он просто идеально сочетает в себе вкусы свежих овощей.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-томаты, 2 кг;

-болгарский перец, 1 кг;

-чеснок, 4 зубчика;

-лук, 800 г;

-острый перец по вкусу.

-перец душистый, лавровый лист, семена кориандра;

-масло растительное;

-уксус.

Процесс приготовления

Томаты, лук и сладкий перец, острый, режем кусочками.

Заправляем салат солью, перцем, растительным маслом и уксусом.

Оставляем на 1 час, периодически перемешивая.

Раскладываем в чистые банки, уплотняем и заливаем маринадом. Накрываем крышками.

Ставим банки в кастрюлю на полотенце и заливаем воду по плечики банок.

Стерилизуем с момента закипания воды в кастрюле в течение 30 минут.

Закручиваем крышки, переворачиваем и укутываем до остывания.

Храним заготовку в подвале или к кладовке.