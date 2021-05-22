Картофель с сырной начинкой. Любимый овощ с сыром и различными копчёностями

Картофель с сырной начинкой — очень вкусное и аппетитное блюдо. Такой картофель Вы можете подавать в качестве гарнира, либо как самостоятельное блюдо.
Картофель с сырной начинкой: ингредиенты
- Сыр — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Картофель — 1,5 кг. (полтора килограмма)
- Сметана — 8 ст. л (восемь столовых ложек)
- Чеснок — 4 з. (четыре зубчика)
- Масло сливочное — 20 гр. (двадцать грамм)
- Укроп — один пучок
- Перец, соль — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Промойте картофель, переложите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Затем варите картофель 15 минут.
- Слейте с картофеля воду, остудите.
- Натрите на мелкой тёрке сыр, укроп измельчите.
- К сыру добавьте выдавленный через пресс чеснок, укроп и сметану, перемешайте.
- Картофель разрежьте на две части (при желании можете очистить). Разложите его на противне на небольшом расстоянии друг от друга, поперчите и посолите. Сверху выложите подготовленную начинку и отправьте в духовку на 15-20 минут при 180 градусах.
Картофель с сырной начинкой можете подавать к столу.
Приятного Вам аппетита!
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