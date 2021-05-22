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Картофель с сырной начинкой. Любимый овощ с сыром и различными копчёностями

Картофель с сырной начинкой — очень вкусное и аппетитное блюдо. Такой картофель Вы можете подавать в качестве гарнира, либо как самостоятельное блюдо.

Картофель с сырной начинкой: ингредиенты

Картофель с сырной начинкой

  1. Сыр — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  2. Картофель — 1,5 кг. (полтора килограмма)
  3. Сметана — 8 ст. л (восемь столовых ложек)
  4. Чеснок — 4 з. (четыре зубчика)
  5. Масло сливочное — 20 гр. (двадцать грамм)
  6. Укроп — один пучок
  7. Перец, соль — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Промойте картофель, переложите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Затем варите картофель 15 минут.
  • Слейте с картофеля воду, остудите.
  • Натрите на мелкой тёрке сыр, укроп измельчите.
  • К сыру добавьте выдавленный через пресс чеснок, укроп и сметану, перемешайте.
  • Картофель разрежьте на две части (при желании можете очистить). Разложите его на противне на небольшом расстоянии друг от друга, поперчите и посолите. Сверху выложите подготовленную начинку и отправьте в духовку на 15-20 минут при 180 градусах.

Картофель с сырной начинкой можете подавать к столу.

Картофель с сырной начинкой. Любимый овощ с сыром и различными копчёностями 4

Приятного Вам аппетита!

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