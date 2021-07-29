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Салат День рождения. Рецепт я увидела в старом кулинарном журнале

Салат День рождения всегда получается самым вкусным и пикантным.

Салат День рождения: ингредиенты

Салат День рождения

  1. Куриное филе – 300 г. (триста грамм)
  2. Помидор – 1 шт. (одна штука)
  3. Лук – 1 шт. (одна штука)
  4. Уксус – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  5. Сахар – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  6. Яйца – 3 шт. (три штуки)
  7. Майонез – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  8. Перец
  9. Соль

Способ приготовления:

  • Отварите яйца и нарежьте кубиком.
  • Нарежьте кубиком помидор.
  • Чтобы не потёк салат, разрежьте томат на 2 части, уберите чайной ложечкой мякоть с семенами, после разрежьте произвольными кусочками.
  • Нарежьте лук тонкими полукольцами, смешайте с уксусом и сахаром, оставьте мариноваться.
  • В подсоленной воде со специями отварите куриное мясо, остудите и режьте кубиком.
  • От уксуса отожмите лук.
  • Все ингредиенты смешайте, заправьте майонезом и подайте к столу.

Салат День рождения — очень вкусный и лёгкий.

Салат День рождения. Рецепт я увидела в старом кулинарном журнале 4

Готовьте на здоровье!

 

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