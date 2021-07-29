Салат День рождения. Рецепт я увидела в старом кулинарном журнале

Салат День рождения всегда получается самым вкусным и пикантным.
Салат День рождения: ингредиенты
- Куриное филе – 300 г. (триста грамм)
- Помидор – 1 шт. (одна штука)
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Уксус – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Сахар – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Яйца – 3 шт. (три штуки)
- Майонез – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Перец
- Соль
Способ приготовления:
- Отварите яйца и нарежьте кубиком.
- Нарежьте кубиком помидор.
- Чтобы не потёк салат, разрежьте томат на 2 части, уберите чайной ложечкой мякоть с семенами, после разрежьте произвольными кусочками.
- Нарежьте лук тонкими полукольцами, смешайте с уксусом и сахаром, оставьте мариноваться.
- В подсоленной воде со специями отварите куриное мясо, остудите и режьте кубиком.
- От уксуса отожмите лук.
- Все ингредиенты смешайте, заправьте майонезом и подайте к столу.
Салат День рождения — очень вкусный и лёгкий.
Готовьте на здоровье!
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