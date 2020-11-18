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Айсинг для пряников: распишите пряники с любовью

Айсинг для пряников. Думаете это что – то замудренное, но на самом деле, все очень просто. Это глазурь, просто в более праздничном, ярком виде.

Айсинг для пряников: ингредиенты

Айсинг для пряников

  1. 200 (двести) гр – сахарной пудры
  2. 40 (сорок) гр – яичных белков
  3. 3 (три) гр – соды пищевой
  4. Лимонная кислота по вкусу
  5. 1 (один) гр – пищевого красителя
  6. 1 (один) мл – сиропа

Айсинг для пряников: рецепт

Айсинг для пряников

  • Сначала подготовим конвертики для айсинга. Срежьте уголочки, если конверт большой, то нужно его сделать немного поменьше. Насадками лучше не пользоваться, так как белковая глазурь имеет свойство быстро сохнуть
  • Теперь займемся самой глазурью
  • Белки положите в емкость. К ним добавьте лимонную кислоту. Смешайте при помощи миксера
  • После чего добавьте сахарную пудру, но в несколько приемов. Лучше берите пудру совсем мелкую, не песочком

Айсинг для пряников

  • В глазурь добавьте пару капель ароматической эссенции и вымесите хорошенько. После этого должны образоваться пузырьки воздуха
  • Потом окрасьте глазурь в любимые цвета. Я обычно разливаю ее в несколько емкостей, и окрашиваю в несколько цветов
  • Готовую окрашенную глазурь переложите в пакетики и туго затяните скотчем. Украшайте пряники и радуйте своих родных и друзей!

Айсинг для пряников готов: Видео

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