Айсинг для пряников: распишите пряники с любовью

Айсинг для пряников. Думаете это что – то замудренное, но на самом деле, все очень просто. Это глазурь, просто в более праздничном, ярком виде.

Айсинг для пряников: ингредиенты

200 (двести) гр – сахарной пудры 40 (сорок) гр – яичных белков 3 (три) гр – соды пищевой Лимонная кислота по вкусу 1 (один) гр – пищевого красителя 1 (один) мл – сиропа

Айсинг для пряников: рецепт

Сначала подготовим конвертики для айсинга. Срежьте уголочки, если конверт большой, то нужно его сделать немного поменьше. Насадками лучше не пользоваться, так как белковая глазурь имеет свойство быстро сохнуть

Теперь займемся самой глазурью

Белки положите в емкость. К ним добавьте лимонную кислоту. Смешайте при помощи миксера

После чего добавьте сахарную пудру, но в несколько приемов. Лучше берите пудру совсем мелкую, не песочком

В глазурь добавьте пару капель ароматической эссенции и вымесите хорошенько. После этого должны образоваться пузырьки воздуха

Потом окрасьте глазурь в любимые цвета. Я обычно разливаю ее в несколько емкостей, и окрашиваю в несколько цветов

Готовую окрашенную глазурь переложите в пакетики и туго затяните скотчем. Украшайте пряники и радуйте своих родных и друзей!

Айсинг для пряников готов: Видео