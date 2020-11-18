Айсинг для пряников: распишите пряники с любовью

Айсинг для пряников. Думаете это что – то замудренное, но на самом деле, все очень просто. Это глазурь, просто в более праздничном, ярком виде.
Айсинг для пряников: ингредиенты
- 200 (двести) гр – сахарной пудры
- 40 (сорок) гр – яичных белков
- 3 (три) гр – соды пищевой
- Лимонная кислота по вкусу
- 1 (один) гр – пищевого красителя
- 1 (один) мл – сиропа
Айсинг для пряников: рецепт
- Сначала подготовим конвертики для айсинга. Срежьте уголочки, если конверт большой, то нужно его сделать немного поменьше. Насадками лучше не пользоваться, так как белковая глазурь имеет свойство быстро сохнуть
- Теперь займемся самой глазурью
- Белки положите в емкость. К ним добавьте лимонную кислоту. Смешайте при помощи миксера
- После чего добавьте сахарную пудру, но в несколько приемов. Лучше берите пудру совсем мелкую, не песочком
- В глазурь добавьте пару капель ароматической эссенции и вымесите хорошенько. После этого должны образоваться пузырьки воздуха
- Потом окрасьте глазурь в любимые цвета. Я обычно разливаю ее в несколько емкостей, и окрашиваю в несколько цветов
- Готовую окрашенную глазурь переложите в пакетики и туго затяните скотчем. Украшайте пряники и радуйте своих родных и друзей!
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