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Нежный кекс с малиной. Оригинальный десерт с греческим йогуртом

Нежный кекс с малиной получается невероятно вкусным. Этот десерт станет лучшим дополнением к чаю.

Нежный кекс с малиной: ингредиенты

Нежный кекс с малиной

  1. Рисовая мука – 100 г. (сто грамм)
  2. Пшеничная мука – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  3. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  4. Малина – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
  5. Бурый сахар – 80 г. (восемьдесят грамм)
  6. Греческий йогурт – 130 г. (сто тридцать грамм)
  7. Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  8. Сливочное масло – 50 г. (пятьдесят грамм)
  9. Ванилин – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  10. Соль – щепотка

Способ приготовления:

  • Заранее достаём сливочное масло – положите в тесто немного подтаевшее.
  • Яйца размешайте с солью. Всыпьте сахар продолжая взбивать. Доведите до пышного объёма массу.
  • Растительное и мягкое масло, йогурт  добавьте к яичной смеси. Перемешайте до однородности.
  • Из пшеничной, рисовой муки и разрыхлителя делайте микс. Сухую смесь и яично-масляную смешайте. Взбейте тесто до растворения комочков.
  • Положите ягожы и медленно перемешивайте ложкой.
  • Выстелите пергаментом или смажьте маслом форму.
  • Тесто выложите. Украсьте ягодами сверху и припудрите сахаром. Готовьте 50 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
  • Для этой выпечки начинка может быть любая.

Нежный кекс с малиной станет любимым десертом к чаю.

Нежный кекс с малиной. Оригинальный десерт с греческим йогуртом 2

Пеките на здоровье,!

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