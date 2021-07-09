Нежный кекс с малиной. Оригинальный десерт с греческим йогуртом

Нежный кекс с малиной получается невероятно вкусным. Этот десерт станет лучшим дополнением к чаю.
Нежный кекс с малиной: ингредиенты
- Рисовая мука – 100 г. (сто грамм)
- Пшеничная мука – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Малина – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Бурый сахар – 80 г. (восемьдесят грамм)
- Греческий йогурт – 130 г. (сто тридцать грамм)
- Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Сливочное масло – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Ванилин – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Соль – щепотка
Способ приготовления:
- Заранее достаём сливочное масло – положите в тесто немного подтаевшее.
- Яйца размешайте с солью. Всыпьте сахар продолжая взбивать. Доведите до пышного объёма массу.
- Растительное и мягкое масло, йогурт добавьте к яичной смеси. Перемешайте до однородности.
- Из пшеничной, рисовой муки и разрыхлителя делайте микс. Сухую смесь и яично-масляную смешайте. Взбейте тесто до растворения комочков.
- Положите ягожы и медленно перемешивайте ложкой.
- Выстелите пергаментом или смажьте маслом форму.
- Тесто выложите. Украсьте ягодами сверху и припудрите сахаром. Готовьте 50 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
- Для этой выпечки начинка может быть любая.
Нежный кекс с малиной станет любимым десертом к чаю.
Пеките на здоровье,!
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