Закуска из варёного мяса. Намного вкуснее рулетов и колбасы

Закуска из варёного мяса получается безумно вкусной и вполне может заменить любые рулеты и колбасу.
Закуска из варёного мяса: ингредиенты
- Свинина — 1,2 кг. (один килограмм двести грамм)
- Лук репчатый — 3 шт. (три штуки)
- Масло растительное — 5 ст. л (пять толовых ложек)
- Сахар — 5 ст. л (пять столовых ложек)
- Соевый соус — 7 ст. л (семь столовых ложек)
- Чай — 2 п. (два пакетика)
- Лимон — 1 шт. (одна штука)
- Уксус 9% — 8 ст. л (восемь столовых ложек)
- Соль — 4 ч. л (четыре чайные ложки)
- Кориандр молотый — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Орегано сушёный — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Смесь молотых перцев — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- Кусок свинины выложите в кастрюлю, добавьте луковицу, залейте водой и доведите до кипения. Пену удалите, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Готовьте в течение часа. Заварите 500 мл. чая.
- Мясо достаньте из бульона и отложите, пока приготовится маринад. По весу должно получиться чуть больше 800 грамм.
- Сахар, соль, кориандр, орегано и смесь перцев выложите в миску, добавьте масло, соевый соус, заваренный чай, уксус и сок одного лимона.
- Нарежьте большую луковицу полукольцами или перьями, выложите на дно кастрюли.
- Нарежьте вареную свинину на не очень тонкие кусочки и разместите 1/3 на луке.
- Маринад зачерпните половником и залейте им мясо с луком.
- Слои мяса с луком повторите, сверху разместите тарелку, поставьте груз, накройте пакетом и поставьте мясо с луком в холодильник на сутки.
- Откройте маринованную свинину, луковые кусочки переложите на тарелку.
- Сверху посыпьте большим количеством зелени и можете подавать на стол.
Закуска из варёного мяса отлично подойдёт для приготовления бутербродов.
Готовьте на здоровье!
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