Блюда из говядины: 9 вторых блюд из мяса, которые насытят всю вашу семью

Блюд из говядины на второе предлагают нам целое множество рецептов! Они бывают диетическими, невероятно сочными, оригинальными! Это мясо сочетается с овощами, крупами, специями, соусами!
Блюда из говядины: Говядина по — строгановски (бефстроганов)
Очень вкусное, сытное и такое сочное блюдо из говядины на второе! Пожалуй, это классика жанра, но всегда желанная на нашем столе!
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 400 (четыреста) гр — говядины
- 2 (две) шт — лука
- 200 (двести) гр — сметаны
- 2 (две) ст. ложки — томатной пасты
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 50 (пятьдесят) мл — растительного масла
- 1 (одна) ст. ложка — муки
Рецепт приготовления:
- Говядину тщательно промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте средними ломтиками. Отбейте их слегка, при помощи столового молоточка
- Отбитые кусочки говядины нарежьте тонко, соломкой поперек волокон
- Лук нарежьте кольцами, затем кольца на четыре части
- На сковороде разогрейте растительное масло и обжаривайте на ней лук. Поперчите его
- Затем посыпьте муку на лук, перемешайте и продолжайте обжаривать
- Затем, добавьте сметану, томатный соус. Перемешайте
- Доведите до кипения и влейте воды. Но соус не должен быть слишком жидким или наоборот. густым
- Уварите соус до желаемой консистенции. Посолите и поперчите
- Другую сковороду разогрейте, и налейте растительное масло. Обжаривайте на ней мясо, до готовности. Его тоже посолите и поперчите
- Мясо переложите к соусу, и томите на огне пару минут, на слабом огне. Чтобы мясо пропиталось соусом. Вкусное блюдо из говядины готово! На гарнир отлично подойдет картофельное пюре, рис, макароны. С овощами очень вкусно! На здоровье!
Гуляш из говядины.
Гуляш — традиционное блюдо венгерской кухни. Блюдо получается очень сочным, вкусным. Гуляш из говядины популярен в каждом уголке земли.
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 30 (тридцать) гр — паприки
- 800 (восемьсот) гр — лука
- 1 (один) зубчик — чеснока
- 800 (восемьсот) гр — говяжьих голяшек
- 1 (одна) ст. ложка — томатной пасты
- щепотка зиры
- 1 (одна) ст. ложка — бальзамического уксуса
- щепотка майорана
- 30 (тридцать) мл — растительного масла
- 1 (одна) ст. ложка — муки
- 150 (сто пятьдесят) гр — красного сухого вина
- 1 (одна) шт — лимона
- 2 (две) шт — лаврового листа
- соль по вуксу
- черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Лук нарежьте мелко и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета
- Затем, к луку добавьте паприку, измельченный чеснок, цедру лимона, томатную пасту, кумин, лавровый лист и майоран. Перемешайте тщательно
- Залейте наш невероятно ароматный соус с луком вином, половиной стакана воды и бальзамическим уксусом. После закипания посолите и поперчите
- Мясо нарежьте средними кусочками и положите в кипящий соус. Варите два часа. В самом конце добавьте одну столовую ложку муки, и уваривайте до нужной вам консистенции. Невероятно вкусное блюдо из говядины подавайте к столу в горячем виде, украсив зеленью. К гарниру отлично подойдет картофельное пюре, рис, паста. На здоровье!
Чахохбили из говядины.
Для любителей мясных блюд — самое оно! Это традиционное блюдо грузинской кухни! Острое мясо, с легким ароматом зелени. Приготовить это изысканное блюдо в домашних условиях не сложно!
Подготовим следующие ингредиенты:
- 500 (пятьсот) гр — говядины
- 500 (пятьсот) гр — помидор
- 4 (четыре) шт — лука
- пол зубчика чеснока
- 1 (один) пучок зелени
- 1 (одна) шт — острого стручкового перца
Рецепт приготовления:
- Говядина должна быть довольно жирной. Промойте ее хорошенько, и нарежьте кусками, обжарьте на растительном масле
- Лук нарежьте полукольцами и добавьте к мясу, жарьте еще минут десять
- После чего посолите, добавьте очищенные и нарезанные помидоры (вместо помидор можно взять и томат), измельченный чеснок, стручковый перец и тушите минут двадцать
- В самом конце добавьте рубленную кинзу, базилик, петрушку, чабрец. Дайте закипеть. И снимите с огня! Дайте настояться блюду минут 10 и подавайте на стол! Невероятно вкусное блюдо из говядины на вашем столе за считанные минуты!
Брускетта с говядиной, томатами и песто.
Итальянская закуска брускетта идеально подходит для посиделок с друзьями. Такой средиземноморский сэндвич может быть как легким, так и очень сытным. Например, если готовить из говядины.
Нам необходимы следующие ингредиенты:
- 6 (шесть) шт — вяленых помидоров
- 4 (четыре) куска — ржаного хлеба
- 40 (сорок) гр — руколы
- 2 (две) ст. ложки — песто
- 80 (восемьдесят) мл — оливкового масла
- соль по вкусу
- свежий перец по вкусу
- 300 (триста) гр — говяжьей вырезки
Рецепт приготовления:
- Разогрейте сквовороду гриль и налейте в нее оливковое масло. Обжарьте стейк жо желаемой степени готовности. Затем, оставьте мясо минут на 20, после чего нарежьте его ломтиками в толщину примерно 2 мм
- Хлеб сбрызните оливковым маслом и поджарьте на сковороде до хрустящей корочки. Хлеб намажьте песто, сверху положите нарезанные томаты, рукколу и мясо. Посолите и поперчите по вкусу. Можно лакомиться! Вот так быстро, но оригинально можно накромить близких вкусным блюдом из говядины! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
Блюда из говядины:Тушеная говядина с морковью и луком.
Очень сытное и вкусное блюдо из говядины на второе. Готовить под силу даже начинающей хозяйке. Ингредиенты все доступные!
Необходимое количество ингредиентов:
- 200 (двести) гр — лука
- 600 (шестьсот) гр — говядины
- 200 (двести) гр — моркови
- 3 (три) шт — лаврового листа
- 5 (пять) шт — черного душистого перца горошком
- 1 (одна) ч. ложка — паприки
- пол ч. ложки — красного сладкого перца
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 100 (сто) мл — растительного масла
Рецепт приготовления:
- Говядину тщательно промойте и нарежьте кусочками
- В глубокую сковороду выложите мясо и залейте его стаканом кипятка
- Добавьте к мясу лавровый лист, перец горошком и доведите до кипения. Тушите на маленьком огне минут 40, пока воды не выкипит
- Лук нарежьте полукольцами
- Морковь нарежьте кусочками
- Когда жидкость выпарится, добавьте к мясу растительное масло, лук и морковь
- Перемешайте все и обжаривайте на сильном огне минут 10
- Потом добавьте еще кипятка. Посолите, и положите паприку. Тушите на медленном огне еще минут пятьдесят! Невероятно вкусное и ароматное блюдо из говядины подавать горячим. К нему отлично подойдет картофельное пюре, рис, макароны. Готовьте с удовольствием и на здоровье!
Говядина по-бургундски.
Классика французской кухни, традиционный способ сделать жесткое мясо прекрасным с помощью красного вина. По истине изысканный вкус. И выглядит блюдо очень красиво и аппетитно. Можно приготовить и на романтический ужин со свечами.
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 1 (один) л — красного кухого вина
- 1 (один) кг — говядины
- 1 (одна) шт — лука
- 4 (четыре) зубчика — чеснока
- 20 (двадцать) гр — петрушки
- 1 (одна) шт — лаврового листа
- 2 (два) стебля — тимьяна
- 8 (восемь) шт — перца горошком
- 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла
- 100 (сто) гр — бекона
- 50 (пятьдесят) мл — оливкового масла
- 2 (две) ст. ложки — муки
- 12 (двенадцать) шт — лука — шалот
- 4 (четыре) шт — моркови
- 500 (пятьсот) гр — шампиньонов
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Говядину тщательно промойте и нарежьте средними кусочками
- Чеснок раздавите ножом
- Лук нарежьте полукольцами
- В глубокой посуде соедините мясо, чеснок, лук, лавровый лист, тимьян, черный перец горошком, петрушку и залейте все вином. Перемешайте и отправьте в холодильник, мариноваться на сутки
- По истечении данного времени, вытащите мясо и выложите на салфетку
- Бекон нарежьте кубиком и обжарьте на растительном масле до появления золотистой корочки
- После чего, бекон вытащите из сковороды и в той же сковороде говядину до образования коричневой корочки. Добавьте муку. Перемешайте и обжаривайте еще пару минут
- Мясо переложите в сотейник. Маринад процедите через сито и добавьте к мясу. Положите в сотейник обжаренный бекон и отправьте все тушиться
- Через часа полтора разогрейте сковороду и в оливковом и сливочном маслах обжарьте нарезанную крупным кубиком морковь. Тушите 20 минут
- Затем в той же сковороде обжарьте лук — шалот маленькими луковицами. Переложите лук в сотейник и тушите 20 минут
- Шампиньоны нарежьте пополам, и обжаривайте на той же все сковороде. Добавьте их потом в сотейницу и томите. Посолите блюдо, поперчите еще минут 25. Подавать блюдо из говядины на второе с рисом, картофельным пюре.
Чевапчичи из говядины.
Чевапчичи – это вкусное мясное блюдо из рубленого мяса. К нам в эти жареные колбаски приехали с Балканского полуострова. Наша промышленность выпускает много готовых, только пожарь, чевапчичей. Домашние блюда всегда вкуснее и полезнее промышленных.
Порадуйте себя и семью домашними жареными колбасками с понятным и лаконичным составом.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 500 (пятсот) гр — говядины
- 3 (три) шт — репчатого лука
- 2 (две) ч. ложки — соли
- 4 (четыре) шт — помидоров
- 4 (четыре) ст. ложки — растительного масла
- 3 (три) зубчика — чеснока
- черный молотый перец по вкусу
- 2 (две) шт — красного сладкого перца
Рецепт приготовления:
- Сделайте фарш из говядины. Добавьте соль и перец по вкусу. Перемешайте и скатайте из полученного фарша колбаски. Длиной примерно в сантиметра пять, и 2.5 сантиметра в диаметре. Обычно выходит штук 30
- Говяжьи колбаски обмажьте растительным маслом и поджарьте их на решетке в гриле. или на мангале. Минут 8 максимум. Пять — минимум
- Лук нарежьте кольцами. Помидоры кружочками. Посыпьте солью и перцем. Чеснок измельчите и обжаривайте на растительном масле минуты три. В той же сковороде обжаривайте чеснок измельченный, и нарезанный дольками болгарский перец. Минут пять будет достаточно
- Разложите наши необычайно вкусные чевапчичи на блюда. Обычно порция идет штук на 7 — 8. Подавайте вместе с жареным луком, помидором и перцем. Невероятно вкусно! Отличный вариант блюда на скорую руку! Обязательно приготовьте! Это не объяснить словами, надо пробовать! На здоровье!
Говядина тушенная в сметане.
Очень вкусное блюдо из говядины на второе. Оно довольно популярное. А главное, не требует затрат.
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 5 (пять) ст. ложек — сметаны
- 300 (триста) гр — говядины
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 1 (одна) шт — репчатого лука
- 2 (две) ст. ложки — муки
Пошаговое приготовление второго блюда из говядины:
- Говядину промойте тщательно и нарежьте тонкими брусочками
- Обжарьте на растительном масле мясо с тонко нарезанным луком, полукольцами
- Налейте к мясу воды, но она не должна покрывать полностью Лишь наполовину. Доведите блюдо до кипения, и тушите под закрытой крышкой на медленном огне полтора часа. Если вода испарится раньше времени, вы еще немного долейте
- После чего, мясо посолите и поперчите. Добавьте зелень. Добавьте сметану и перемешайте. Томите минут пять
- В стакане разведите муку в ста мл холодной воды и вылейте в сковороду к мясу. На среднем огне томите, постоянно помешивайте. Доведите мясо до кипения, закройте сковороду крышкой, и томите минут пять. Вместо муки можно использовать и картофельный крахмал. Кто — то любит сметану смешать с майонезом. Пополам берут количество. Я пробовала, мне тоже понравилось. Такой присутствует очень легкий вкус майонеза. Это я говорю для любителей этого продукта. Обязательно возьмите это рецепт приготовления говядины на заметку! Подавать его отлично к картофельному пюре, рису, макаронам. Будьте здоровы!
Русское жаркое с говядиной.
Этот рецепт популярен на постсоветском пространстве. Это блюдо — классика. Оно приветствуется в каждом доме. Ведь получается сытным, вкусным. И не сложным в приготовлении. Блюдо выглядит очень красочно и аппетитно. Отличный вариант для семейного ужина!
Нам необходимы следующие ингредиенты:
- 5 (пять) шт — картофеля
- 300 (триста) гр — говядины
- 1 (одна) шт — лука репчатого
- 2 (две) ст. ложки — масла сливочного
- 1 (один) зубчик — чеснока
- 1 (одна) шт — моркови
- петрушка по вкусу
- 1 (одна) ст. ложка — сметаны
- укроп по вкусу
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления вкусного блюда из говядины:
- Картофель очистите, помойте и нарежьте средним кубиком. Обжарьте на растительном масле
- Лук почистите. и нарежьте кольцами и также обжарьте на растительном масле до золотистого цвета
- Мясо нарежьте, небольшими кусочками и тоже обжарьте на сковороде с растительным маслом, до появления золотистой корочки
- Выложите в горшок мясо, картофель, коренья, лук и посолите. Поперчите по вкусу. Туда же нужно добавить лавровый лист. Он даст приятный аромат нашему блюду. Влейте немного бульона
- И отправьте в духовку на 30 минут при 180 градусах. За десять минут до окончания приготовления блюда, влейте сметану, посыпьте измельченным чесноком, укропом и петрушкой измельченными
- Конечно, можно и не отправлять блюдо в духовку. Можно, после того, как по отдельности все ингредиенты обжарите, соединить все и тушить на среднем огне минут 25, 30. Мясо молодое если, и тем более если не крупно нарезано, оно быстро приготовится. А в духовке получается, на мой вкус, вкуснее. Вы попробуйте оба варианта и выбирайте самый вкусный для вас, и подходящий
- Подавать такое жаркое можно с салатом из свежих овощей, квашеной капустой, зеленью. Невероятно сытно, празднично и вкусно! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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