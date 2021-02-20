Блюда из говядины: 9 вторых блюд из мяса, которые насытят всю вашу семью

Блюд из говядины на второе предлагают нам целое множество рецептов! Они бывают диетическими, невероятно сочными, оригинальными! Это мясо сочетается с овощами, крупами, специями, соусами!

Блюда из говядины: Говядина по — строгановски (бефстроганов)

Очень вкусное, сытное и такое сочное блюдо из говядины на второе! Пожалуй, это классика жанра, но всегда желанная на нашем столе!

Подготовим необходимые ингредиенты:

400 (четыреста) гр — говядины 2 (две) шт — лука 200 (двести) гр — сметаны 2 (две) ст. ложки — томатной пасты соль по вкусу черный молотый перец по вкусу 50 (пятьдесят) мл — растительного масла 1 (одна) ст. ложка — муки

Рецепт приготовления:

Говядину тщательно промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте средними ломтиками. Отбейте их слегка, при помощи столового молоточка

Отбитые кусочки говядины нарежьте тонко, соломкой поперек волокон

Лук нарежьте кольцами, затем кольца на четыре части

На сковороде разогрейте растительное масло и обжаривайте на ней лук. Поперчите его

Затем посыпьте муку на лук, перемешайте и продолжайте обжаривать

Затем, добавьте сметану, томатный соус. Перемешайте

Доведите до кипения и влейте воды. Но соус не должен быть слишком жидким или наоборот. густым

густым Уварите соус до желаемой консистенции. Посолите и поперчите

Другую сковороду разогрейте, и налейте растительное масло. Обжаривайте на ней мясо, до готовности. Его тоже посолите и поперчите

Мясо переложите к соусу, и томите на огне пару минут, на слабом огне. Чтобы мясо пропиталось соусом. Вкусное блюдо из говядины готово! На гарнир отлично подойдет картофельное пюре, рис, макароны. С овощами очень вкусно! На здоровье!

Гуляш из говядины.

Гуляш — традиционное блюдо венгерской кухни. Блюдо получается очень сочным, вкусным. Гуляш из говядины популярен в каждом уголке земли.

Подготовим необходимые ингредиенты:

30 (тридцать) гр — паприки 800 (восемьсот) гр — лука 1 (один) зубчик — чеснока 800 (восемьсот) гр — говяжьих голяшек 1 (одна) ст. ложка — томатной пасты щепотка зиры 1 (одна) ст. ложка — бальзамического уксуса щепотка майорана 30 (тридцать) мл — растительного масла 1 (одна) ст. ложка — муки 150 (сто пятьдесят) гр — красного сухого вина 1 (одна) шт — лимона 2 (две) шт — лаврового листа соль по вуксу черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Лук нарежьте мелко и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета

Затем, к луку добавьте паприку, измельченный чеснок, цедру лимона, томатную пасту, кумин, лавровый лист и майоран. Перемешайте тщательно

Залейте наш невероятно ароматный соус с луком вином, половиной стакана воды и бальзамическим уксусом. После закипания посолите и поперчите

Мясо нарежьте средними кусочками и положите в кипящий соус. Варите два часа. В самом конце добавьте одну столовую ложку муки, и уваривайте до нужной вам консистенции. Невероятно вкусное блюдо из говядины подавайте к столу в горячем виде, украсив зеленью. К гарниру отлично подойдет картофельное пюре, рис, паста. На здоровье!

Чахохбили из говядины.

Для любителей мясных блюд — самое оно! Это традиционное блюдо грузинской кухни! Острое мясо, с легким ароматом зелени. Приготовить это изысканное блюдо в домашних условиях не сложно!

Подготовим следующие ингредиенты:

500 (пятьсот) гр — говядины 500 (пятьсот) гр — помидор 4 (четыре) шт — лука пол зубчика чеснока 1 (один) пучок зелени 1 (одна) шт — острого стручкового перца

Рецепт приготовления:

Говядина должна быть довольно жирной. Промойте ее хорошенько, и нарежьте кусками, обжарьте на растительном масле

Лук нарежьте полукольцами и добавьте к мясу, жарьте еще минут десять

После чего посолите, добавьте очищенные и нарезанные помидоры (вместо помидор можно взять и томат), измельченный чеснок, стручковый перец и тушите минут двадцать

В самом конце добавьте рубленную кинзу, базилик, петрушку, чабрец. Дайте закипеть. И снимите с огня! Дайте настояться блюду минут 10 и подавайте на стол! Невероятно вкусное блюдо из говядины на вашем столе за считанные минуты!

Брускетта с говядиной, томатами и песто.

Итальянская закуска брускетта идеально подходит для посиделок с друзьями. Такой средиземноморский сэндвич может быть как легким, так и очень сытным. Например, если готовить из говядины.

Нам необходимы следующие ингредиенты:

6 (шесть) шт — вяленых помидоров 4 (четыре) куска — ржаного хлеба 40 (сорок) гр — руколы 2 (две) ст. ложки — песто 80 (восемьдесят) мл — оливкового масла соль по вкусу свежий перец по вкусу 300 (триста) гр — говяжьей вырезки

Рецепт приготовления:

Разогрейте сквовороду гриль и налейте в нее оливковое масло. Обжарьте стейк жо желаемой степени готовности. Затем, оставьте мясо минут на 20, после чего нарежьте его ломтиками в толщину примерно 2 мм

Хлеб сбрызните оливковым маслом и поджарьте на сковороде до хрустящей корочки. Хлеб намажьте песто, сверху положите нарезанные томаты, рукколу и мясо. Посолите и поперчите по вкусу. Можно лакомиться! Вот так быстро, но оригинально можно накромить близких вкусным блюдом из говядины! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Блюда из говядины:Тушеная говядина с морковью и луком.

Очень сытное и вкусное блюдо из говядины на второе. Готовить под силу даже начинающей хозяйке. Ингредиенты все доступные!

Необходимое количество ингредиентов:

200 (двести) гр — лука 600 (шестьсот) гр — говядины 200 (двести) гр — моркови 3 (три) шт — лаврового листа 5 (пять) шт — черного душистого перца горошком 1 (одна) ч. ложка — паприки пол ч. ложки — красного сладкого перца соль по вкусу черный молотый перец по вкусу 100 (сто) мл — растительного масла

Рецепт приготовления:

Говядину тщательно промойте и нарежьте кусочками

В глубокую сковороду выложите мясо и залейте его стаканом кипятка

Добавьте к мясу лавровый лист, перец горошком и доведите до кипения. Тушите на маленьком огне минут 40, пока воды не выкипит

Лук нарежьте полукольцами

Морковь нарежьте кусочками

Когда жидкость выпарится, добавьте к мясу растительное масло, лук и морковь

Перемешайте все и обжаривайте на сильном огне минут 10

Потом добавьте еще кипятка. Посолите, и положите паприку. Тушите на медленном огне еще минут пятьдесят! Невероятно вкусное и ароматное блюдо из говядины подавать горячим. К нему отлично подойдет картофельное пюре, рис, макароны. Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Говядина по-бургундски.

Классика французской кухни, традиционный способ сделать жесткое мясо прекрасным с помощью красного вина. По истине изысканный вкус. И выглядит блюдо очень красиво и аппетитно. Можно приготовить и на романтический ужин со свечами.

Подготовим необходимые ингредиенты:

1 (один) л — красного кухого вина 1 (один) кг — говядины 1 (одна) шт — лука 4 (четыре) зубчика — чеснока 20 (двадцать) гр — петрушки 1 (одна) шт — лаврового листа 2 (два) стебля — тимьяна 8 (восемь) шт — перца горошком 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла 100 (сто) гр — бекона 50 (пятьдесят) мл — оливкового масла 2 (две) ст. ложки — муки 12 (двенадцать) шт — лука — шалот 4 (четыре) шт — моркови 500 (пятьсот) гр — шампиньонов соль по вкусу черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Говядину тщательно промойте и нарежьте средними кусочками

Чеснок раздавите ножом

Лук нарежьте полукольцами

В глубокой посуде соедините мясо, чеснок, лук, лавровый лист, тимьян, черный перец горошком, петрушку и залейте все вином. Перемешайте и отправьте в холодильник, мариноваться на сутки

По истечении данного времени, вытащите мясо и выложите на салфетку

Бекон нарежьте кубиком и обжарьте на растительном масле до появления золотистой корочки

После чего, бекон вытащите из сковороды и в той же сковороде говядину до образования коричневой корочки. Добавьте муку. Перемешайте и обжаривайте еще пару минут

Мясо переложите в сотейник. Маринад процедите через сито и добавьте к мясу. Положите в сотейник обжаренный бекон и отправьте все тушиться

Через часа полтора разогрейте сковороду и в оливковом и сливочном маслах обжарьте нарезанную крупным кубиком морковь. Тушите 20 минут

Затем в той же сковороде обжарьте лук — шалот маленькими луковицами. Переложите лук в сотейник и тушите 20 минут

Шампиньоны нарежьте пополам, и обжаривайте на той же все сковороде. Добавьте их потом в сотейницу и томите. Посолите блюдо, поперчите еще минут 25. Подавать блюдо из говядины на второе с рисом, картофельным пюре.

Чевапчичи из говядины.

Чевапчичи – это вкусное мясное блюдо из рубленого мяса. К нам в эти жареные колбаски приехали с Балканского полуострова. Наша промышленность выпускает много готовых, только пожарь, чевапчичей. Домашние блюда всегда вкуснее и полезнее промышленных.

Порадуйте себя и семью домашними жареными колбасками с понятным и лаконичным составом.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

500 (пятсот) гр — говядины 3 (три) шт — репчатого лука 2 (две) ч. ложки — соли 4 (четыре) шт — помидоров 4 (четыре) ст. ложки — растительного масла 3 (три) зубчика — чеснока черный молотый перец по вкусу 2 (две) шт — красного сладкого перца

Рецепт приготовления:

Сделайте фарш из говядины. Добавьте соль и перец по вкусу. Перемешайте и скатайте из полученного фарша колбаски. Длиной примерно в сантиметра пять, и 2.5 сантиметра в диаметре. Обычно выходит штук 30

Говяжьи колбаски обмажьте растительным маслом и поджарьте их на решетке в гриле. или на мангале. Минут 8 максимум. Пять — минимум

Лук нарежьте кольцами. Помидоры кружочками. Посыпьте солью и перцем. Чеснок измельчите и обжаривайте на растительном масле минуты три. В той же сковороде обжаривайте чеснок измельченный, и нарезанный дольками болгарский перец. Минут пять будет достаточно

Разложите наши необычайно вкусные чевапчичи на блюда. Обычно порция идет штук на 7 — 8. Подавайте вместе с жареным луком, помидором и перцем. Невероятно вкусно! Отличный вариант блюда на скорую руку! Обязательно приготовьте! Это не объяснить словами, надо пробовать! На здоровье!

Говядина тушенная в сметане.

Очень вкусное блюдо из говядины на второе. Оно довольно популярное. А главное, не требует затрат.

Подготовим необходимые ингредиенты:

5 (пять) ст. ложек — сметаны 300 (триста) гр — говядины соль по вкусу черный молотый перец по вкусу 1 (одна) шт — репчатого лука 2 (две) ст. ложки — муки

Пошаговое приготовление второго блюда из говядины:

Говядину промойте тщательно и нарежьте тонкими брусочками

Обжарьте на растительном масле мясо с тонко нарезанным луком, полукольцами

Налейте к мясу воды, но она не должна покрывать полностью Лишь наполовину. Доведите блюдо до кипения, и тушите под закрытой крышкой на медленном огне полтора часа. Если вода испарится раньше времени, вы еще немного долейте

После чего, мясо посолите и поперчите. Добавьте зелень. Добавьте сметану и перемешайте. Томите минут пять

В стакане разведите муку в ста мл холодной воды и вылейте в сковороду к мясу. На среднем огне томите, постоянно помешивайте. Доведите мясо до кипения, закройте сковороду крышкой, и томите минут пять. Вместо муки можно использовать и картофельный крахмал. Кто — то любит сметану смешать с майонезом. Пополам берут количество. Я пробовала, мне тоже понравилось. Такой присутствует очень легкий вкус майонеза. Это я говорю для любителей этого продукта. Обязательно возьмите это рецепт приготовления говядины на заметку! Подавать его отлично к картофельному пюре, рису, макаронам. Будьте здоровы!

Русское жаркое с говядиной.

Этот рецепт популярен на постсоветском пространстве. Это блюдо — классика. Оно приветствуется в каждом доме. Ведь получается сытным, вкусным. И не сложным в приготовлении. Блюдо выглядит очень красочно и аппетитно. Отличный вариант для семейного ужина!

Нам необходимы следующие ингредиенты:

5 (пять) шт — картофеля 300 (триста) гр — говядины 1 (одна) шт — лука репчатого 2 (две) ст. ложки — масла сливочного 1 (один) зубчик — чеснока 1 (одна) шт — моркови петрушка по вкусу 1 (одна) ст. ложка — сметаны укроп по вкусу соль по вкусу черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления вкусного блюда из говядины: