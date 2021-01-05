Салат Снежная королева: отличный многослойный салат

Салат Снежная королева – многослойный, оригинальный и очень вкусный! Отличное угощение на Новый год!
Салат Снежная королева: ингредиенты
- 200 (двести) гр – ветчины
- 200 (двести) гр – крабовых палочек
- 100 (сто) гр – арахиса
- 200 (двести) гр – плавленого сыра
- 4 (четыре) шт – яиц
- 1 (одна) шт -яблок
- 120 (сто двадцать) гр – майонеза
- Соль и черный молотый перец по вкусу
Салат Снежная королева: рецепт
- Ветчину и крабовые палочки нарежьте мелким кубиком
- Сырки натрите на терке
- Яйца отварите и по отдельности натрите белки и желтки
- В крабовые палочки с ветчиной положите одну вторую белков и желтков и заправьте майонезом. Перемешайте
- Яблоко натрите на крупной терке
- Арахис измельчите при помощи блендера
- В салатницу установите кулинарное кольцо, и выложите салат слоями. Плавленый сыр, майонез, желтки, крабовые палочки, тертое яблоко, ветчина, арахис, белки и майонез, белки. Отправьте салат на пару часов в холодильник, для пропитки
Салат Снежная королева готов: Видео
Получается очень красиво, нарядно! Обязательно украсьте свой стол таким угощением! На здоровье.
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