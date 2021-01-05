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Салат Снежная королева: отличный многослойный салат

Салат Снежная королева – многослойный, оригинальный и очень вкусный! Отличное угощение на Новый год!

Салат Снежная королева: ингредиенты

Салат Снежная королева

  • 200 (двести) гр – ветчины
  • 200 (двести) гр – крабовых палочек
  • 100 (сто) гр – арахиса
  • 200 (двести) гр – плавленого сыра
  • 4 (четыре) шт – яиц
  • 1 (одна) шт -яблок
  • 120 (сто двадцать) гр – майонеза
  • Соль и черный молотый перец по вкусу

Салат Снежная королева: рецепт

Салат Снежная королева

  • Ветчину и крабовые палочки нарежьте мелким кубиком
  • Сырки натрите на терке
  • Яйца отварите и по отдельности натрите белки и желтки
  • В крабовые палочки с ветчиной положите одну вторую белков и желтков и заправьте майонезом. Перемешайте
  • Яблоко натрите на крупной терке
  • Арахис измельчите при помощи блендера
  • В салатницу установите кулинарное кольцо, и выложите салат слоями. Плавленый сыр, майонез, желтки, крабовые палочки, тертое яблоко, ветчина, арахис, белки и майонез, белки. Отправьте салат на пару часов в холодильник, для пропитки

Салат Снежная королева готов: Видео

Получается очень красиво, нарядно! Обязательно украсьте свой стол таким угощением! На здоровье.

Салат Снежная королева

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