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Ленивый тирамису без яиц. Лакомство на скорую руку

Ленивый тирамису без яиц готовится очень быстро и просто, вам непременно понравится.

Ленивый тирамису без яиц: ингредиенты

Ленивый тирамису без яиц. Лакомство на скорую руку 3

  1. Сгущённое молоко – 200 мл. (двести миллилитров)
  2. Орехи – 100 г. (сто грамм)
  3. Печенье – 300 г. (триста грамм)
  4. Сок 1 лимона
  5. Сливки 30% жирности – 200 мл. (двести миллилитров)

Способ приготовления:

  • В пакет высыпьте печенье и измельчите скалкой в мелкую крошку.
  • Измельчите так же орехи.
  • Вылейте охлаждённые сливки в стеклянную посуду и около минуты взбейте миксером. После к сливкам отправьте сгущённое молоко и взбейте ещё две минуты.
  • Процедите от косточек и мякоти сок лимона и добавьте к сливкам. Крем взбейте до загустения. Для формирования десерта используйте широкие стаканы. Первых два слоя выложите из печенья разного цвета. Можете сбрызнуть слой печенья ромом, ликёром или коньяком.
  • Выложите следующий слой из крема, а последний – из орехов. Все слои повторите ещё раз.

Ленивый тирамису без яиц — быстрый и самый вкусный десерт.

Ленивый тирамису без яиц. Лакомство на скорую руку 4

Пеките на здоровье!

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