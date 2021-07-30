Ленивый тирамису без яиц. Лакомство на скорую руку

Ленивый тирамису без яиц готовится очень быстро и просто, вам непременно понравится.
Ленивый тирамису без яиц: ингредиенты
- Сгущённое молоко – 200 мл. (двести миллилитров)
- Орехи – 100 г. (сто грамм)
- Печенье – 300 г. (триста грамм)
- Сок 1 лимона
- Сливки 30% жирности – 200 мл. (двести миллилитров)
Способ приготовления:
- В пакет высыпьте печенье и измельчите скалкой в мелкую крошку.
- Измельчите так же орехи.
- Вылейте охлаждённые сливки в стеклянную посуду и около минуты взбейте миксером. После к сливкам отправьте сгущённое молоко и взбейте ещё две минуты.
- Процедите от косточек и мякоти сок лимона и добавьте к сливкам. Крем взбейте до загустения. Для формирования десерта используйте широкие стаканы. Первых два слоя выложите из печенья разного цвета. Можете сбрызнуть слой печенья ромом, ликёром или коньяком.
- Выложите следующий слой из крема, а последний – из орехов. Все слои повторите ещё раз.
Ленивый тирамису без яиц — быстрый и самый вкусный десерт.
Пеките на здоровье!
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