Гаспачо с треской. Суп-находка, который обязательно надо попробовать

Гаспачо с треской — это необыкновенный суп с очень насыщенным вкусом, который просто не может вам не понравиться.

Гаспачо с треской: ингредиенты

Филе трески — 260 гр. (двести шестьдесят грамм) Сладкий перец — 1,5 шт. (полторы штуки) Огурец — 1,5 шт. (полторы штуки) Помидор — 2 шт. (две штуки) Томатный сок — 200 гр. (двести грамм) Сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка) Масло оливковое — 15 гр. (пятнадцать грамм) Винный уксус — 1 ст. л (одна столовая ложка) Базилик — две веточки Чёрный молотый перец Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Посолите рыбу и приготовьте на пару (можете приготовить в мультиварке в соответствующем режиме).

Ошпарьте помидоры, очистите от кожицы и удалите семена.

Все продукты взбейте в блендере, кроме рыбы, веточки базилика и оливкового масла.

Выложите кусок рыбы на тарелку, по кругу залейте гаспачо.

Сверху украсьте оливковым маслом и веточкой базилика, поперчите.

Гаспачо с треской готов к подаче.

Приятного аппетита!