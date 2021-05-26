Скатерть-Самобранка

5 375 подписчиков

Гаспачо с треской. Суп-находка, который обязательно надо попробовать

Гаспачо с треской — это необыкновенный суп с очень насыщенным вкусом, который просто не может вам не понравиться.

Гаспачо с треской: ингредиенты

Гаспачо с треской

  1. Филе трески — 260 гр. (двести шестьдесят грамм)
  2. Сладкий перец — 1,5 шт. (полторы штуки)
  3. Огурец — 1,5 шт. (полторы штуки)
  4. Помидор — 2 шт. (две штуки)
  5. Томатный сок — 200 гр. (двести грамм)
  6. Сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  7. Масло оливковое — 15 гр. (пятнадцать грамм)
  8. Винный уксус — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  9. Базилик — две веточки
  10. Чёрный молотый перец
  11. Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Посолите рыбу и приготовьте на пару (можете приготовить в мультиварке в соответствующем режиме).
  • Ошпарьте помидоры, очистите от кожицы и удалите семена.
  • Все продукты взбейте в блендере, кроме рыбы, веточки базилика и оливкового масла.
  • Выложите кусок рыбы на тарелку, по кругу залейте гаспачо.
  • Сверху украсьте оливковым маслом и веточкой базилика, поперчите.

Гаспачо с треской готов к подаче.

Гаспачо с треской. Суп-находка, который обязательно надо попробовать 6

Приятного аппетита!

 

Ссылка на первоисточник
СОВЕТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх