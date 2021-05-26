Гаспачо с треской. Суп-находка, который обязательно надо попробовать

Гаспачо с треской — это необыкновенный суп с очень насыщенным вкусом, который просто не может вам не понравиться.
Гаспачо с треской: ингредиенты
- Филе трески — 260 гр. (двести шестьдесят грамм)
- Сладкий перец — 1,5 шт. (полторы штуки)
- Огурец — 1,5 шт. (полторы штуки)
- Помидор — 2 шт. (две штуки)
- Томатный сок — 200 гр. (двести грамм)
- Сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Масло оливковое — 15 гр. (пятнадцать грамм)
- Винный уксус — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Базилик — две веточки
- Чёрный молотый перец
- Соль — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Посолите рыбу и приготовьте на пару (можете приготовить в мультиварке в соответствующем режиме).
- Ошпарьте помидоры, очистите от кожицы и удалите семена.
- Все продукты взбейте в блендере, кроме рыбы, веточки базилика и оливкового масла.
- Выложите кусок рыбы на тарелку, по кругу залейте гаспачо.
- Сверху украсьте оливковым маслом и веточкой базилика, поперчите.
Гаспачо с треской готов к подаче.
Приятного аппетита!
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