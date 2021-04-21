Подруга научила «мочить» курицу перед запеканием: и не нужна фольга или рукав для запекания – сочность мяса зашкаливает

Блюдо получается очень сочным и мягким, особенно подходит рецепт для куриного мяса, которое часто при термической обработке, становится суховатым.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- тушка курицы, 1 шт;
- масло сливочное, 50 г;
- вода кипяченная, холодная, 1.5 – 2 л;
- паприка, 1.5 ч.л;
- яблоки, 2 -3 шт;
- специи, соль, перец.
Процесс приготовления
В воде растворяем соль (на 1 л берем 3 ст.л. соли).
Тушку хорошо промываем и укладываем в большую емкость, заливаем соленым раствором.
Сверху на курицу ставим гнет и оставляем так на 8 – 10 часов.
Вынимаем тушку, даем стечь и дополнительно просушиваем бумажными полотенцами.
Совет: чтобы мясо стало аппетитным и ароматным, внутрь тушки можно еще уложить ароматные травы и зелень. Тимьян, укроп, розмарин и петрушка прекрасно подходят.
Смешиваем паприку и прочие специи по своему вкусу с размягченным сливочным маслом.
Смазываем тушку этим соусом и кладем в форму.
Запекаем 1.5 – 2 часа при 180 градусах.
Подаю курицу с разными гарнирами, соусами, салатами и свежей зеленью.
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