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Кордон блю из курицы: изысканный образец швейцарской кухни

Кордон блю из курицы относится к швейцарской кухне. Готовить легко, а после панировки можно хранить в морозилке долгое время.

Кордон блю из курицы: ингредиенты

Кордон блю из курицы

  1. 4 (четыре) шт – ветчины
  2. 2 (две) шт – куриных грудок
  3. 80 (восемьдесят) гр – молока
  4. 4 (четыре) шт – твердого сыра
  5. 1 (одна) шт – яиц
  6. 5 (пять) ст. ложек – муки
  7. 1 (одна) ст. ложка – соли
  8. 1 (одна) ч. ложка – острого молотого перца
  9. 6 (шесть) ст. ложек – панировочных сухарей

Кордон блю из курицы: рецепт

Кордон блю из курицы

  • С куриных грудок потребуется удалить жилки
  • Тщательно затем промыть их под проточной водой, и дать стечься воде
  • Грудки нарезать ножом так, чтобы получились кармашки
  • Грудки отбить в тонкий пласт и на час замариновать в молоке. Приправить солью и перцем
  • После чего откинуть их на дуршлаг, чтобы молоко стекло
  • После чего раскрыть кармашки на грудке и положит в них ветчину и сыр. Закрыть конвертом и прикрепить зубочисткой. Обвалять полученный конверт в муке, во взбитом яйце и в конце в сухарях. Обжарить на сковороде до румяной корочки по пять минут с каждой стороны

Кордон блю из курицы готов!

Кордон блю из курицы

Вот так не сложно приготовить очень вкусное, аппетитное блюдо Швейцарии. Удивите своих гостей такой изысканной кухней. На здоровье.

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