Кордон блю из курицы: изысканный образец швейцарской кухни

Кордон блю из курицы относится к швейцарской кухне. Готовить легко, а после панировки можно хранить в морозилке долгое время.
Кордон блю из курицы: ингредиенты
- 4 (четыре) шт – ветчины
- 2 (две) шт – куриных грудок
- 80 (восемьдесят) гр – молока
- 4 (четыре) шт – твердого сыра
- 1 (одна) шт – яиц
- 5 (пять) ст. ложек – муки
- 1 (одна) ст. ложка – соли
- 1 (одна) ч. ложка – острого молотого перца
- 6 (шесть) ст. ложек – панировочных сухарей
Кордон блю из курицы: рецепт
- С куриных грудок потребуется удалить жилки
- Тщательно затем промыть их под проточной водой, и дать стечься воде
- Грудки нарезать ножом так, чтобы получились кармашки
- Грудки отбить в тонкий пласт и на час замариновать в молоке. Приправить солью и перцем
- После чего откинуть их на дуршлаг, чтобы молоко стекло
- После чего раскрыть кармашки на грудке и положит в них ветчину и сыр. Закрыть конвертом и прикрепить зубочисткой. Обвалять полученный конверт в муке, во взбитом яйце и в конце в сухарях. Обжарить на сковороде до румяной корочки по пять минут с каждой стороны
Кордон блю из курицы готов!
Вот так не сложно приготовить очень вкусное, аппетитное блюдо Швейцарии. Удивите своих гостей такой изысканной кухней. На здоровье.
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