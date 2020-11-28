Кордон блю из курицы: изысканный образец швейцарской кухни

Кордон блю из курицы относится к швейцарской кухне. Готовить легко, а после панировки можно хранить в морозилке долгое время.

Кордон блю из курицы: ингредиенты

4 (четыре) шт – ветчины 2 (две) шт – куриных грудок 80 (восемьдесят) гр – молока 4 (четыре) шт – твердого сыра 1 (одна) шт – яиц 5 (пять) ст. ложек – муки 1 (одна) ст. ложка – соли 1 (одна) ч. ложка – острого молотого перца 6 (шесть) ст. ложек – панировочных сухарей

Кордон блю из курицы: рецепт

С куриных грудок потребуется удалить жилки

Тщательно затем промыть их под проточной водой, и дать стечься воде

Грудки нарезать ножом так, чтобы получились кармашки

Грудки отбить в тонкий пласт и на час замариновать в молоке. Приправить солью и перцем

После чего откинуть их на дуршлаг, чтобы молоко стекло

После чего раскрыть кармашки на грудке и положит в них ветчину и сыр. Закрыть конвертом и прикрепить зубочисткой. Обвалять полученный конверт в муке, во взбитом яйце и в конце в сухарях. Обжарить на сковороде до румяной корочки по пять минут с каждой стороны

Кордон блю из курицы готов!

Вот так не сложно приготовить очень вкусное, аппетитное блюдо Швейцарии. Удивите своих гостей такой изысканной кухней. На здоровье.