Закуска из грибов: очень быстро и вкусно!

Закуска из грибов! Закуска из грибов спасет Вас, если у Вас совершенно нету времени, а гости уже на пороге. Эти простые, но очень вкусные грибные отбивные обязательно всем понравятся, а главное – не заставят никого ждать.
Закуска из грибов: ингредиенты
- от шести до восьми больших шампиньонов
- соль и перец – по вкусу
- зелень — по желанию
Для кляра:
- одно яйцо среднего размера
- столовая ложка соевого соуса
- семьдесят пять миллилитров воды
- две-три столовые ложки муки
- растительное масло – для обжарки
Закуска из грибов: приготовление
Нужно подготовить грибы:
- Грибы хорошо помыть, почистить от верхней кожицы, ножки отломить (их можно использовать в другом блюде).
- Шапочки грибов положить между двумя досками и раздавить, так, чтобы получились плоские шайбочки.
- Грибные шайбочки посолить, поперчить и отложить на время.
А теперь надо подготовить кляр:
- В глубокую миску вбить яйцо, влить соевый соус, воду и все взбить венчиком.
- Добавить муки, все аккуратно перемешать. Тесто должно получиться как для блинов.
Окончательное оформление закуски из грибов:
- Каждый грибок окунуть в приготовленный кляр.
- На разогретое в сковороде растительное масло выложить грибы и обжарить с двух сторон. Грибы лучше выкладывать по два-три за раз, чтобы они могли равномерно прожариться. Жарятся грибы буквально несколько минут.
- Готовые грибы выложить на тарелочку, сверху посыпать нарубленной зеленью и можно подавать к столу.
Закуска из грибов: готова
Грибочки, приготовленные таким способом можно есть как в горячем, так и в холодном виде. Так что кладите их на стол и уже не беспокойтесь, когда же придут Ваши гости.
Свежие комментарии