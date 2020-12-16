Закуска из грибов: очень быстро и вкусно!

Закуска из грибов! Закуска из грибов спасет Вас, если у Вас совершенно нету времени, а гости уже на пороге. Эти простые, но очень вкусные грибные отбивные обязательно всем понравятся, а главное – не заставят никого ждать.

Закуска из грибов: ингредиенты

от шести до восьми больших шампиньонов

соль и перец – по вкусу

зелень — по желанию

Для кляра:

одно яйцо среднего размера

столовая ложка соевого соуса

семьдесят пять миллилитров воды

две-три столовые ложки муки

растительное масло – для обжарки

Закуска из грибов: приготовление

Нужно подготовить грибы:

Грибы хорошо помыть, почистить от верхней кожицы, ножки отломить (их можно использовать в другом блюде).

Шапочки грибов положить между двумя досками и раздавить, так, чтобы получились плоские шайбочки.

Грибные шайбочки посолить, поперчить и отложить на время.

А теперь надо подготовить кляр:

В глубокую миску вбить яйцо, влить соевый соус, воду и все взбить венчиком.

Добавить муки, все аккуратно перемешать. Тесто должно получиться как для блинов.

Окончательное оформление закуски из грибов:

Каждый грибок окунуть в приготовленный кляр.

На разогретое в сковороде растительное масло выложить грибы и обжарить с двух сторон. Грибы лучше выкладывать по два-три за раз, чтобы они могли равномерно прожариться. Жарятся грибы буквально несколько минут.

Жарятся грибы буквально несколько минут. Готовые грибы выложить на тарелочку, сверху посыпать нарубленной зеленью и можно подавать к столу.

Закуска из грибов: готова

Грибочки, приготовленные таким способом можно есть как в горячем, так и в холодном виде. Так что кладите их на стол и уже не беспокойтесь, когда же придут Ваши гости.