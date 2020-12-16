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Закуска из грибов: очень быстро и вкусно!

Закуска из грибов! Закуска из грибов спасет Вас, если у Вас совершенно нету времени, а гости уже на пороге. Эти простые, но очень вкусные грибные отбивные обязательно всем понравятся, а главное – не заставят никого ждать.

Закуска из грибов: ингредиенты

  • от шести до восьми больших шампиньонов

Закуска из грибов

  • соль и перец – по вкусу
  • зелень — по желанию

Для кляра:

  • одно яйцо среднего размера
  • столовая ложка соевого соуса
  • семьдесят пять миллилитров воды
  • две-три столовые ложки муки
  • растительное масло – для обжарки

Закуска из грибов: приготовление

Нужно подготовить грибы:

  • Грибы хорошо помыть, почистить от верхней кожицы, ножки отломить (их можно использовать в другом блюде).
  • Шапочки грибов положить между двумя досками и раздавить, так, чтобы получились плоские шайбочки.
  • Грибные шайбочки посолить, поперчить и отложить на время.

А теперь надо подготовить кляр:

Закуска из грибов

  • В глубокую миску вбить яйцо, влить соевый соус, воду и все взбить венчиком.
  • Добавить муки, все аккуратно перемешать. Тесто должно получиться как для блинов.

Окончательное оформление закуски из грибов:

  • Каждый грибок окунуть в приготовленный кляр.

Закуска из грибов: очень быстро и вкусно!

  • На разогретое в сковороде растительное масло выложить грибы и обжарить с двух сторон. Грибы лучше выкладывать по два-три за раз, чтобы они могли равномерно прожариться.
    Жарятся грибы буквально несколько минут.
  • Готовые грибы выложить на тарелочку, сверху посыпать нарубленной зеленью и можно подавать к столу.

Закуска из грибов: готова

Грибочки, приготовленные таким способом можно есть как в горячем, так и в холодном виде. Так что кладите их на стол и уже не беспокойтесь, когда же придут Ваши гости.

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